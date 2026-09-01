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Experteninterview 

Experte gibt Tipp an die Jugend: So klappt es mit einer guten Rente

Jahrzehntelang einzahlen und trotzdem selbst vorsorgen? Für viele junge Menschen stellt sich längst die Frage, wie sie ihren Lebensstandard auch im Ruhestand sichern können.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt den Wirtschaftsweisen und Rentenexperten Martin Werding

Beitragsbild: Universität Bochum, KI-bearbeitet

 | Droht dem Rentensystem der Kollaps?

Rente klingt für viele junge Menschen erst einmal nach einem Thema für später. Trotzdem stellt sich schon heute die Frage, wie sicher die eigene finanzielle Zukunft im Alter eigentlich noch ist. Das Vertrauen ist längst nicht mehr so selbstverständlich wie früher, weshalb sich immer mehr junge Menschen damit beschäftigen, selbst Vermögen für den Ruhestand aufzubauen. BTC-ECHO hat exklusiv mit dem Wirtschaftsweisen und Rentenexperten Professor Dr. Martin Werding darüber gesprochen, wie es wirklich um das aktuelle Rentensystem aussieht und welche Rolle Aktien und Bitcoin bei der privaten Altersvorsorge spielen. 

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