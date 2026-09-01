App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade ohne Eigenrisiko
Zeige deine Performance & werde Funded-Trader!
2,30 T
Hyperliquid-Kurs72,63 3.88%
Bitcoin-Kurs68.254,46 1.42%
Ethereum-Kurs2.140,32 1.79%
XRP-Kurs1,20 2.05%
BNB-Kurs598,17 0.95%
Hyperliquid-Kurs72,63 3.88%
Solana-Kurs89,98 1.59%
TRON-Kurs0,286221 -1.50%
Dogecoin-Kurs0,072286 1.09%
Cardano-Kurs0,174917 3.62%
Zcash-Kurs746,52 4.17%
Chainlink-Kurs9,92 2.10%
Pi Network-Kurs0,079081 1.09%
Krypto-Marktupdate 

Bitcoin vor 80.000 US-Dollar – Krypto-Markt dreht auf “Greed”

Der Krypto-Markt legt weiter zu. Während Bitcoin Kurs auf 80.000 US-Dollar nimmt, hellt sich die Stimmung deutlich auf.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin kaufen
Eine Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin nimmt die Marke von 80.000 US-Dollar ins Visier

Der Krypto-Markt startet mit Kursgewinnen in den Tag. Bitcoin steigt auf Tagessicht um 1,2 Prozent auf rund 78.800 US-Dollar. Ethereum legt um zwei Prozent zu und handelt wieder bei rund 2.400 US-Dollar. Die Gesamtmarktkapitalisierung legt um rund zwei Prozent zu.

Auch bei den Altcoins überwiegen entsprechend die Kursgewinne. XRP steigt um rund zwei Prozent auf 1,38 US-Dollar, liegt auf Wochensicht allerdings neun Prozent im Minus. Unter den zehn größten Kryptowährungen verzeichnet Hyperliquid mit einem Tagesplus von vier Prozent den größten Anstieg.

Krypto-Markt dreht auf

Die Stimmung am Krypto-Markt hat sich zuletzt wieder deutlich aufgehellt. Der Fear and Greed Index steigt auf 69 Punkte und liegt damit im Bereich “Greed”. Auch Daten von CryptoQuant unterstreichen diese Entwicklung: Der Bitcoin Bull Score ist innerhalb einer Woche von 30 auf 80 Punkte gestiegen. Acht der zehn untersuchten Kennzahlen senden inzwischen wieder positive Signale.

Erstmals seit Anfang Oktober 2025 ziehen laut einer CryptoQuant-Analyse zudem die Nachfrage am Spotmarkt und im Futures-Handel gleichzeitig an. Ob Bitcoin den Abwärtstrend langfristig überwunden hat, sei jedoch noch offen. Entscheidend dafür sei der 365-Tage-Durchschnitt bei rund 83.000 US-Dollar. “Die These für einen Bullenmarkt wird stärker. Die Bestätigung steht jedoch noch aus”, so die Analysten.

Derweil nehmen Bitcoin-Anleger bereits Gewinne mit. Laut CryptoQuant wurden innerhalb von drei Tagen rund 1,2 Milliarden US-Dollar realisiert, davon 614 Millionen US-Dollar an einem einzigen Tag. Hinzu kommen größere Bitcoin-Zuflüsse an Börsen. Für CryptoQuant bleibt deshalb die Marke von rund 83.000 US-Dollar eine zentrale Schwelle für die aktuelle Erholung.

Welche Kryptowährungen in einem Bullenmarkt durchstarten könnten, lest ihr hier: Krypto-Bullrun voraus: Auf diese Coins setzen die BTC-ECHO Redakteure jetzt

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
XRP und Ripple-Münzen vor einem Hintergrund eines Smartphones mit dem Ripple-Interface
XRP auf dem PrüfstandWarum Ripple einen Token immer weniger braucht
Memecoins im Check
Krypto-RankingMemecoin-Comeback: Welche Coins im neuen Bullrun die besten Chancen haben
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze
Das treibt die RallyeDieser unterschätzte Faktor könnte den Bitcoin-Kurs massiv antreiben
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Arbitrum
0,095985
29.03%
Curve DAO
0,309786
17.97%
Dash
40,18
11.16%
Flare
0,006040
9.24%
Jupiter
0,192027
8.42%
Uniswap
4,81
8.32%
NEAR Protocol
1,71
7.65%
JUST
0,086966
7.21%
Algorand
0,078421
6.75%
​​Stable
0,024678
6.69%
Sky
0,056577
-5.29%
Mantle
0,471661
-4.18%
POL (ex-MATIC)
0,080011
-3.30%
LEO Token
8,09
-2.93%
Rain
0,014450
-1.88%
TRON
0,286221
-1.50%
VeChain
0,005856
-0.51%
HTX DAO
0,000002
-0.36%
Beldex
0,068454
-0.24%
Monero
444,16
-0.22%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren