Der Krypto-Markt legt weiter zu. Während Bitcoin Kurs auf 80.000 US-Dollar nimmt, hellt sich die Stimmung deutlich auf.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin erreicht rund 78.800 US-Dollar und Ethereum liegt bei etwa 2.400 US-Dollar. â³

Der Fear and Greed Index steigt auf 69 Punkte, was auf eine optimistische Marktstimmung hinweist. â³

Bitcoin-Anleger realisieren Gewinne in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar innerhalb von drei Tagen. â³

Der 365-Tage-Durchschnitt bei rund 83.000 US-Dollar könnte entscheidend für die Marktentwicklung sein.

Der Krypto-Markt startet mit Kursgewinnen in den Tag. Bitcoin steigt auf Tagessicht um 1,2 Prozent auf rund 78.800 US-Dollar. Ethereum legt um zwei Prozent zu und handelt wieder bei rund 2.400 US-Dollar. Die Gesamtmarktkapitalisierung legt um rund zwei Prozent zu.

Auch bei den Altcoins überwiegen entsprechend die Kursgewinne. XRP steigt um rund zwei Prozent auf 1,38 US-Dollar, liegt auf Wochensicht allerdings neun Prozent im Minus. Unter den zehn größten Kryptowährungen verzeichnet Hyperliquid mit einem Tagesplus von vier Prozent den größten Anstieg.

Krypto-Markt dreht auf

Die Stimmung am Krypto-Markt hat sich zuletzt wieder deutlich aufgehellt. Der Fear and Greed Index steigt auf 69 Punkte und liegt damit im Bereich “Greed”. Auch Daten von CryptoQuant unterstreichen diese Entwicklung: Der Bitcoin Bull Score ist innerhalb einer Woche von 30 auf 80 Punkte gestiegen. Acht der zehn untersuchten Kennzahlen senden inzwischen wieder positive Signale.

Erstmals seit Anfang Oktober 2025 ziehen laut einer CryptoQuant-Analyse zudem die Nachfrage am Spotmarkt und im Futures-Handel gleichzeitig an. Ob Bitcoin den Abwärtstrend langfristig überwunden hat, sei jedoch noch offen. Entscheidend dafür sei der 365-Tage-Durchschnitt bei rund 83.000 US-Dollar. “Die These für einen Bullenmarkt wird stärker. Die Bestätigung steht jedoch noch aus”, so die Analysten.

Derweil nehmen Bitcoin-Anleger bereits Gewinne mit. Laut CryptoQuant wurden innerhalb von drei Tagen rund 1,2 Milliarden US-Dollar realisiert, davon 614 Millionen US-Dollar an einem einzigen Tag. Hinzu kommen größere Bitcoin-Zuflüsse an Börsen. Für CryptoQuant bleibt deshalb die Marke von rund 83.000 US-Dollar eine zentrale Schwelle für die aktuelle Erholung.

Welche Kryptowährungen in einem Bullenmarkt durchstarten könnten, lest ihr hier: Krypto-Bullrun voraus: Auf diese Coins setzen die BTC-ECHO Redakteure jetzt