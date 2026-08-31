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Eskalation im Iran: Bitcoin bleibt stabil – doch Trader verlieren Millionen

Die USA greifen iranische Stellungen nahe der Straße von Hormus an. Die Sorge vor einer weiteren Eskalation wächst. Wie reagieren Bitcoin und der Krypto-Markt?

Dominic Döllel
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Das Bild zeigt Donald Trump

Beitragsbild: picture alliance

 | Die USA greifen den Iran erneut an

Die USA haben iranische Raketenstellungen nahe der Straße von Hormus angegriffen. Nach Angaben des US Central Command seien Vorbereitungen zur Verminung der wichtigen Schifffahrtsroute festgestellt worden. Darüber berichtet Bloomberg. Iranische Vertreter bezeichneten den Angriff als “fatalen Fehler” und kündigten Vergeltung an.

Die Reaktion am Ölmarkt ist klar: WTI verteuert sich um knapp zwei Prozent auf 85,10 US-Dollar je Barrel, Brent stieg um 1,9 Prozent auf 92,39 US-Dollar. Die Straße von Hormus gehört zu den wichtigsten Transportrouten für Öl weltweit und ist seit Beginn des Konflikts vor sechs Monaten beeinträchtigt.

Bitcoin und Co. bewegen sich kaum – Liquidierungen explodieren

Bitcoin zeigt sich von der erneuten Eskalation weitgehend unbeeindruckt und notiert bei rund 78.000 US-Dollar. Auch die wichtigsten Altcoins bewegten sich zuletzt nur geringfügig. XRP gab um 0,8 Prozent nach, Solana verlor 0,6 Prozent.

Doch für einige Investoren kam der Angriff zu überraschend. Laut Coinglass wurden in den vergangenen 24 Stunden Krypto-Positionen im Wert von knapp 400 Millionen US-Dollar liquidiert, überwiegend bullische Long-Positionen. Auf Bitcoin entfielen mehr als 80 Millionen US-Dollar.

Das erwartet den Bitcoin-Kurs jetzt

Für zusätzliche Bewegung könnte in den kommenden Tagen die US-Geldpolitik sorgen. Fed-Chef Kevin Warsh hatte beim Jackson Hole Symposium am Freitag vor weiterhin zu hohem Inflationsdruck gewarnt. Die aktuellen Finanzierungsbedingungen seien nicht restriktiv, die jüngsten Fortschritte bei der Inflation noch nicht ausreichend.

Welche wichtigen Wirtschaftsdaten diese Woche noch Einfluss auf Bitcoin und Co. haben könnten, lest ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

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