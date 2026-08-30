Die Bitcoin-Rallye der vergangenen Woche hatte einen eher ungewöhnlichen Auslöser. Eine Ankündigung am US-Anleihemarkt brachte die Renditen ins Wanken und spielte BTC in die Karten.

Bitcoin-Kurs profitiert von US-Anleiherenditen: Hält der Effekt an?

Bitcoin-Kurs profitiert von US-Anleiherenditen: Hält der Effekt an?

Bei Bitcoin schauen viele Anleger direkt auf den Chart oder aber neue Entwicklungen am Krypto-Markt, um sich Kursbewegungen zu erklären. Dabei kam einer der wichtigsten Impulse für die erstaunliche Rallye der letzten Woche aus einer ganz anderen Ecke. Eine Ankündigung des US-Finanzministeriums sorgte für Bewegung bei den langfristigen Anleiherenditen und gab Bitcoin damit neuen Rückenwind. Ob der Effekt weiter anhält und warum der Zusammenhang auch für die nächsten Wochen wichtig werden könnte, erklärt dieser Blick in den Maschinenraum.

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