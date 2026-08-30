Die XRP Spot ETFs sammeln binnen einer Woche 110 Millionen US-Dollar ein und stellen einen neuen Jahresrekord auf. Wie es für den Ripple-Coin nun weitergeht, verrät ein Blick auf den Chart.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… XRP Spot ETFs verzeichnen Rekordzuflüsse von 110 Millionen US-Dollar in einer Woche. â³

Der XRP-Kurs zeigt kurzfristig eine seitwärts gerichtete Bewegung mit wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Die US-amerikanischen XRP Spot ETFs ziehen aktuell so viel Kapital an wie schon lange nicht mehr. In der zurückliegenden Handelswoche flossen rund 110 Millionen US-Dollar in die Indexfonds, was einem Jahresrekord entspricht. Der bisherige 2026er-Wochenrekord von rund 60,5 Millionen US-Dollar wurde damit fast verdoppelt. Insgesamt summieren sich die Zuflüsse seit dem Handelsstart im vergangenen November auf etwa 1,66 Milliarden US-Dollar.

Dennoch gab der XRP-Kurs auf Wochensicht rund sechs Prozent nach und fiel nach der kräftigen August-Rallye wieder in Richtung 1,38 US-Dollar zurück. Gleichzeitig erreichte das Handelsvolumen der Spot ETFs zuletzt mit 125 Millionen US-Dollar einen neuen Tagesrekord. Institutionelle Nachfrage und Kursentwicklung des Ripple-Coins laufen somit kurzfristig auseinander. Ob daraus ein bullishes Signal entsteht oder die Schwäche überwiegt, verrät nun ein Blick auf die wichtigsten Chartmarken.

XRP in der technischen Analyse

In den letzten 12 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen einem High von 1,4039 US-Dollar und einem Low von 1,3817 US-Dollar (letzte 3 Kerzen). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,3907 US-Dollar und damit leicht über dem Schlusskurs von vor 24 Stunden (1,3833 US-Dollar), was eine kleine Erholung zeigt. Die Marktkapitalisierung beträgt ca. 87,13 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 (1,4034), womit kurzfristig ein leichter Widerstand oberhalb des aktuellen Niveaus besteht. Die Hoch-/Tief-Sequenz zeigt höhere Hochs seit Mitte August, zuletzt jedoch seitwärts/leicht abgeschwächte Aufwärtsdynamik ohne neue Signale für eine Fortsetzung. Unterstützungen finden sich bei 1,3817 US-Dollar (tagesaktuelles Low) und 1,3729 US-Dollar, Widerstände bei 1,4039 US-Dollar (aktuelles Tageshoch) und 1,4740 US-Dollar (27.08. High). Solange der Kurs unter dem EMA-20 verbleibt, ist die Marktlage neutral bis leicht bärisch.

Der RSI liegt bei 57,30 und befindet sich damit im neutral bis leicht bullischen Bereich. Das Histogramm zeigt eine Abschwächung des Abwärtsdrucks (nachlassende negative Beschleunigung), was auf kurzfristige Stabilisierung hindeutet.

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt aktuell ca. 0,105 US-Dollar (Upper 1,4604 US-Dollar / Lower 1,3555 US-Dollar), was auf moderate Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit abnehmender Volatilität und normaler Marktkonzentration an Schlüsselzonen.

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Kurzfristige XRP-Kursprognose

Kurzfristig bleibt die Gesamtbewertung neutral mit leicht bärischem Risiko für Rücksetzer. Relevante Unterstützungen liegen bei 1,3817 US-Dollar und 1,3729 US-Dollar; relevante Widerstände bei 1,4039 US-Dollar und 1,4740 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1,4039 US-Dollar würde kurzfristig Raum bis 1,4740 US-Dollar eröffnen, während ein Bruch unter 1,3729 US-Dollar das Risiko einer Korrektur bis 1,2601 US-Dollar (Fibonacci) erhöht.

Neutrales Szenario (50 Prozent)

Im wahrscheinlichsten Szenario bewegt sich der XRP-Kurs zunächst weiter seitwärts in einer Spanne zwischen 1,36 und 1,46 US-Dollar. Dafür müsste der RSI im Bereich zwischen 50 und 60 verbleiben, während der Kurs knapp unter dem EMA-20 bei 1,4034 US-Dollar handelt. Auch eine weitgehend stabile Bollinger-Bandbreite um 0,105 US-Dollar würde für eine Fortsetzung der Konsolidierung sprechen. Wichtige Marken sind das Bollinger-Unterband bei 1,3555 US-Dollar und die Tagesunterstützung bei 1,3817 US-Dollar. Unterhalb von 1,26 US-Dollar wäre dieses Szenario invalidiert.

Bullishes Szenario (30 Prozent)

Für ein bullishes Szenario müsste XRP den Widerstand bei 1,4039 US-Dollar nachhaltig überwinden. Ein 4-Stunden- und Tagesschluss oberhalb dieser Marke, begleitet von steigendem Handelsvolumen und einem RSI über 65, würde das technische Bild deutlich aufhellen. Anschließend läge das nächste Kursziel bei 1,4740 US-Dollar, ehe das Fibonacci-Maximum bei 1,6999 US-Dollar in den Fokus rücken könnte. Die anvisierte Zielzone liegt damit zwischen 1,46 und 1,70 US-Dollar. Ein Rückfall unter 1,373 US-Dollar würde das bullishe Szenario infrage stellen.

Bärisches Szenario (20 Prozent)

Das bärische Szenario würde an Wahrscheinlichkeit gewinnen, wenn XRP die Unterstützung bei 1,3729 US-Dollar auf Schlusskursbasis unterschreitet. Zusätzliche Bestätigung käme von einem RSI unter 50 und einem Durchbruch des Bollinger-Unterbands auf 4-Stunden-Basis. In diesem Fall könnte zunächst das Fibonacci-Retracement bei 1,2601 US-Dollar angelaufen werden. Darunter würde auch der psychologisch wichtige Bereich um 1,00 US-Dollar relevant. Die mögliche Zielzone reicht entsprechend von 1,00 bis 1,35 US-Dollar. Oberhalb von 1,46 US-Dollar wäre dieses Szenario invalidiert.