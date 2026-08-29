Krypto-Urgestein Charles Hoskinson will mit Cardano weiter kämpfen und es den Kritikern beweisen. Ausgerechnet Ethereum könnte wichtige Unterstützung liefern.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Charles Hoskinson äußert sich optimistisch über die Zukunft von Cardano und plant eine technische Zusammenarbeit mit Ethereum. â³

Der ADA-Kurs zeigt kurzfristigen Verkaufsdruck und liegt unter wichtigen Widerstandsniveaus. â³

Charles Hoskinson hat Cardano noch lange nicht abgeschrieben. Im Gegenteil: Der Gründer reagiert auf die wachsende Kritik am Netzwerk mit demonstrativem Selbstbewusstsein. “Wettet nicht gegen mich. Wir werden diesen Kampf gewinnen”, erklärte er in einem aktuellen Interview. Dass Cardano trotz jahrelanger Entwicklung und großer Community zuletzt häufiger als technologisch abgehängt bezeichnet wurde, weist Hoskinson entschieden zurück. Statt kurzfristiger Kursbewegungen stellt er die langfristige Entwicklung des Ökosystems in den Vordergrund.

Aufmerksamkeit erregt insbesondere sein überraschend positiver Blick auf Ethereum. Nach Jahren der Rivalität wirbt Hoskinson offen für eine technische Zusammenarbeit beider Netzwerke. Cardanos UTXO-basierte Architektur könnte stärker mit Ethereum verzahnt werden, eine erste funktionsfähige Integration hält er bereits innerhalb weniger Monate für möglich. Ein solcher Schulterschluss könnte Cardano neue Relevanz verschaffen. Ob daraus auch für ADA neues Aufwärtspotenzial entsteht, zeigt der Blick auf die wichtigsten Kursmarken.

Cardano in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der ADA-Kurs zwischen 0,1989 US-Dollar (Low) und 0,2051 US-Dollar (High). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,1999 US-Dollar und damit leicht unter dem Schlusskurs des Vortags (0,2031 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 7,49 Milliarden US-Dollar. Die 7-Tage-Entwicklung zeigt ein Minus von 13,8 Prozent, was kurzfristigen Verkaufsdruck unterstreicht.

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 (0,20746 US-Dollar) und bildet zuletzt eine Abfolge von teils tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Kurzfristige Unterstützungen liegen bei 0,1989 US-Dollar und 0,1946 US-Dollar, Widerstände bei 0,2035 US-Dollar und 0,2146 US-Dollar. Solange der Kurs unter dem EMA-20 verbleibt, ist die Marktlage kurzfristig bärisch.

Der RSI (14) liegt bei rund 29,5 und signalisiert überverkaufte Konditionen. Das Momentum-Histogramm zeigt eine Abschwächung des Abwärtsdrucks, zuletzt mit kleineren negativen Ausschlägen. Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt aktuell etwa 0,01387 US-Dollar, was auf moderate Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer angespannten Konsolidierungsphase, solange der Kurs unter dem EMA-20 notiert.

Cardano (ADA) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Cardano (ADA) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Cardano (ADA) kaufen Leitfaden

Kurzfristige ADA-Kursprognose

Die kurzfristige Prognose für Cardano am 29.08.2026 bleibt neutral bis leicht bärisch. Unterstützungen liegen bei 0,1989 US-Dollar und 0,1946 US-Dollar; unmittelbare Widerstände bei 0,2035 US-Dollar und 0,2146 US-Dollar. Ein stabiler Ausbruch über 0,2050 US-Dollar (EMA-20) würde Platz für Anstiege in Richtung 0,2146–0,2439 US-Dollar schaffen, während ein Bruch unter 0,1989 US-Dollar einen schnelleren Rücklauf bis ~0,1765 US-Dollar auslösen könnte.

Neutral – 45 Prozent Wahrscheinlichkeit:

Im neutralen Szenario bewegt sich der ADA-Kurs weiter in einer engen Spanne zwischen etwa 0,195 und 0,206 US-Dollar. Entscheidend ist, dass sich der RSI oberhalb von 30 stabilisiert und der Kurs die Unterstützung bei 0,1989 US-Dollar verteidigt. Der EMA-20 bei 0,20746 US-Dollar sowie das Bollinger-Mittelband bei rund 0,21028 US-Dollar begrenzen das Aufwärtspotenzial. Ein Ausbruch über 0,206 US-Dollar würde dieses Szenario zunehmend infrage stellen.

Bullish – 25 Prozent Wahrscheinlichkeit

Für eine bullishe Fortsetzung müsste Cardano zunächst den Bereich um 0,2050 US-Dollar nachhaltig zurückerobern. Ein Tages- oder 4-Stunden-Schlusskurs oberhalb dieser Marke und des EMA-20 wäre ein erstes positives Signal. Steigt gleichzeitig der RSI über 50 und zieht das Handelsvolumen an, rücken 0,2146 US-Dollar und anschließend 0,2439 US-Dollar als Kursziele in den Fokus. Unterhalb von 0,199 US-Dollar wäre das bullishe Szenario vorerst invalidiert.

Bearish – 30 Prozent Wahrscheinlichkeit

Fällt ADA per 4-Stunden-Schlusskurs unter das jüngste Tief bei 0,1989 US-Dollar, dürfte der Verkaufsdruck wieder zunehmen. Die nächste Unterstützung liegt bei 0,1946 US-Dollar. Gibt auch diese Marke nach, wäre ein Rückgang in Richtung des stärkeren Supportbereichs bei 0,1765 US-Dollar möglich. Ein RSI dauerhaft unter 30 und ein Bruch des unteren Bollinger-Bandes würden das bearishe Szenario zusätzlich bestätigen. Oberhalb von 0,215 US-Dollar wäre es hinfällig.