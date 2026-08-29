Ein vierstufiger Fahrplan soll den XRP Ledger vor künftigen Quantencomputer-Angriffen schützen. Warum Ripple jetzt ernste Maßnahmen ergreift.

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Ein vierstufiger Migrationsplan soll die Sicherheit der Nutzer und deren Vermögenswerte gewährleisten.

Der Einsatz von KI erhöht den Druck auf bestehende Sicherheitsprotokolle. â³

Auch die Bitcoin-Community sieht sich potenziellen Quantenangriffen gegenüber. â³

Ripple entwickelt derzeit ein umfassendes Konzept, um den XRP Ledger gegen zukünftige Bedrohungen durch Quantencomputer abzusichern. Ein hinreichend leistungsfähiger Quantencomputer könnte theoretisch die asymmetrische Kryptografie brechen, die heutige Blockchains und Bankensysteme schützt. Dadurch wäre es Angreifern möglich, aus öffentlich zugänglichen Daten die privaten Schlüssel von XRP Wallets abzuleiten.

Um das zu verhindern, hat das Ripple-Entwicklerteam nun einen vierstufigen Migrationsplan ausgearbeitet. Laut Ayo Akinyele, dem Direktor der Technikabteilung, will man die Finanzinfrastruktur frühzeitig anzupassen, ohne dafür “den laufenden Betrieb oder die Vermögenswerte der Nutzer zu gefährden”.

Der Ripple-Stufenplan beginnt mit einer Risikoanalyse der betroffenen Netzwerkkomponenten sowie der Erprobung alternativer kryptografischer Verfahren unter realen Auslastungen. In späteren Phasen sollen heutige Sicherheitsstandards parallel zu quantenresistenten Systemen laufen, bevor die vollständige Umstellung erfolgt.

Akinyele betont gegenüber Coindesk: “Das Upgrade wird weit darüber hinausgehen, einfach nur einen kryptografischen Algorithmus gegen einen anderen auszutauschen. Es erfordert eine agilere Infrastruktur, ein stärkeres Schlüsselmanagement, klarere Upgrade-Pfade und Systeme, die sich weiterentwickeln können”.

Erhöhte Dringlichkeit durch KI-Fortschritte

Zusätzlicher Problemdruck entsteht durch den Einsatz künstlicher Intelligenz zur automatisierten Fehlersuche in bestehenden Algorithmen, wodurch quantenresistente Protokolle zugleich auch den kostengünstigeren, KI-gestützten Angriffsformen standhalten müssen. “KI sorgt für mehr Automatisierung und zunehmend autonome wirtschaftliche Aktivitäten, während Quantencomputing die Branche dazu zwingt, weiter vorauszudenken, wie diese Systeme gesichert werden”, warnt der Ripple-Experte.

Auch die Bitcoin-Community sieht sich mit der Gefahr von Quantencomputer-Angriffen konfrontiert, womöglich bereits ab 2029. StarkWare hat nun aber nach eigenen Angaben erstmals eine quantensichere Bitcoin-Transaktion auf dem Mainnet durchgeführt.