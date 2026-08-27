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Kaufdruck im Check 

Wer treibt die Ethereum-Rallye? Eine Aufschlüsselung der ETH-Investoren

Hinter dem Ethereum-Kursanstieg stehen sehr unterschiedliche Marktkräfte. Diese Daten zeigen, welcher Kaufdruck wiederkehren kann und welcher schnell wieder verschwindet.

Jan-Malte Minnerup
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Ethereum und Vitalik Buterin vor digitalem Netzwerkhintergrund, daneben eine große Ethereum-Münze

Beitragsbild: picture alliance I Fotomontage

 | Institutionelle Nachfrage und der Derivatemarkt sorgen für Kaufdruck bei Ethereum

Nach einer starken Woche am Krypto-Markt, in der Bitcoin die Marke von 80.000 US-Dollar zeitweise wieder überschritten hat, ist die Euphorie bei den Marktteilnehmern deutlich gestiegen. Auch Ethereum konnte starke Kursgewinne verbuchen und innerhalb einer Woche um rund 30 Prozent zulegen. Zudem flossen innerhalb von sechs Handelstagen mehrere hundert Millionen US-Dollar in die Ethereum Spot ETFs und die führende Treasury-Firma BitMine kaufte weitere ETH nach. Allein mit diesen Käufen lässt sich die Geschwindigkeit des Anstiegs allerdings nicht erklären. Ein Blick hinter die Kulissen.

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