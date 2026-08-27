Hinter dem Ethereum-Kursanstieg stehen sehr unterschiedliche Marktkräfte. Diese Daten zeigen, welcher Kaufdruck wiederkehren kann und welcher schnell wieder verschwindet.

Wer treibt die Ethereum-Rallye? Eine Aufschlüsselung der ETH-Investoren

Wer treibt die Ethereum-Rallye? Eine Aufschlüsselung der ETH-Investoren

Nach einer starken Woche am Krypto-Markt, in der Bitcoin die Marke von 80.000 US-Dollar zeitweise wieder überschritten hat, ist die Euphorie bei den Marktteilnehmern deutlich gestiegen. Auch Ethereum konnte starke Kursgewinne verbuchen und innerhalb einer Woche um rund 30 Prozent zulegen. Zudem flossen innerhalb von sechs Handelstagen mehrere hundert Millionen US-Dollar in die Ethereum Spot ETFs und die führende Treasury-Firma BitMine kaufte weitere ETH nach. Allein mit diesen Käufen lässt sich die Geschwindigkeit des Anstiegs allerdings nicht erklären. Ein Blick hinter die Kulissen.

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