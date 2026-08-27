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Binance listet Trump Media: Was wirklich hinter DJTB steckt

Binance verknüpft mit dem Listing der tokenisierten Trump-Media-Aktie den klassischen Aktienhandel mit Onchain-Funktionen.

Jan-Malte Minnerup
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Ein Mann in Anzug und Krawatte steht lächelnd vor einem Mikrofon, während im Hintergrund US-Flaggen und Trump-Banner zu sehen sind.

Beitragsbild: picture alliance

 | Tokenisierte Trump Media Aktie mit Listing auf Binance.

Nutzer der Krypto-Börse Binance können mit DJTB jetzt eine tokenisierte Version der Aktie des Medienunternehmens hinter Truth Social handeln. Der Token gehört dabei zu den bStocks von Binance, die klassische US-Aktien mit der Krypto-Infrastruktur verbinden. Anders als bei klassischen Wertpapieren entfallen allerdings die Stimmrechte für Käufer der tokenisierten Aktie und auch bei möglichen Dividenden gibt es einen wesentlichen Unterschied zum klassischen Anlageprodukt. Diese werden nämlich nach Abzug der anfallenden US-Quellensteuer automatisch in die zugrunde liegenden Aktien reinvestiert. Zudem lassen sich die bStocks auf Binance im Verhältnis 1:1 gegen die Trump-Media-Aktie umwandeln.

Anders als es der Name vermuten lässt, steht hinter dem DJTB-Token allerdings nicht das Unternehmen Trump Media selbst. Herausgeben wird der Token von BTech Holdings Limited, einem Unternehmen der Binance-Gruppe.

Binance baut die Brücke zwischen Aktien und Krypto aus

Erst im Juni brachte die Krypto-Börse ihre neuen Produkte auf die BNB-Smart-Chain und erweiterte ihr Angebot seitdem stetig. Fast 70 aktive bStocks mit einem verwalteten Vermögen von über 490 Millionen US-Dollar zählt Binance inzwischen zu ihrem Bestand. Das kumulierte Onchain-Handelsvolumen liegt sogar bei 18,7 Milliarden US-Dollar.

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Die Grundidee hinter den neuen Produkten ist der Versuch, klassische Wertpapiere mit Funktionen auszustatten, die Anleger aus dem Krypto-Markt kennen. Neben dem durchgängigen Handel ohne Schließungszeiten sticht vor allem die Möglichkeit hervor, die bStocks als Sicherheit für Kredite zu verwenden oder in Liquiditätspools einzusetzen. Mit Venus nahm eines der größten Lending-Protokolle auf der BNB-Chain bereits tokenisierte Aktien in seinen Core Pool auf und setzte den Collateral Factor je nach Aktie auf 50 bis 60 Prozent.

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