Stripe hat sich zuletzt Stück für Stück in die Infrastruktur für KI-Zahlungen eingekauft, auf der Blockchain und daneben. Der Kauf von OpenRouter ist der bislang größte Schritt.

8-Milliarden-Deal: Stripe greift nach der Kontrolle über KI-Zahlungen

8-Milliarden-Deal: Stripe greift nach der Kontrolle über KI-Zahlungen

Stripe hat sich Berichten zufolge mit OpenRouter auf eine Übernahme geeinigt. Bloomberg nennt einen Kaufpreis von über sieben Milliarden US-Dollar, das Newsletter-Format Bankless spricht von über acht Milliarden. Beide Zahlen sind bislang unbestätigt, weder Stripe noch OpenRouter haben sich offiziell geäußert. Fest steht: OpenRouter wurde erst im Mai in einer von CapitalG angeführten Finanzierungsrunde mit rund 1,3 Milliarden US-Dollar bewertet. Selbst bei der niedrigeren der beiden kursierenden Zahlen wäre das eine Verfünffachung innerhalb weniger Monate. Der Deal fügt sich in ein größeres Muster: Stripe kauft sich seit Jahren gezielt Kontrolle über möglichst viele Ebenen der KI-Zahlungsinfrastruktur, unabhängig davon, ob eine Lösung auf der Blockchain läuft oder nicht. Was bedeutet das für Krypto?

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