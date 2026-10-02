Die MiCA-Konsultation ist beendet. Die Rückmeldungen zeigen: Bei Europas Krypto-Regeln gibt es erheblichen Nachbesserungsbedarf.

"Jetzt ist der Moment, das zu korrigieren"

Die Konsultation der EU-Kommission zur Überarbeitung der Krypto-Verordnung MiCA ist beendet. Bis Mittwoch konnten Unternehmen, Verbände und Behörden ihre Vorschläge einreichen. Zu den Teilnehmern gehören unter anderem Circle, die European Securities and Markets Authority (ESMA), die European Banking Authority (EBA), die Deutsche Börse, der Bankenverband AFME und das Hyperliquid Policy Center.

Ein zentraler Streitpunkt bleiben Stablecoins. Die derzeitige Vorgabe, nach der 30 Prozent der Reserven als Bankeinlagen gehalten werden müssen, stößt bei mehreren Teilnehmern auf Kritik. Auch beim Zinsverbot für Stablecoins gehen die Forderungen auseinander.

DeFi-Regeln auf dem Prüfstand

Nachbesserungen fordern die Teilnehmer zudem bei DeFi und Krypto-Derivaten. Strittig bleibt, wie regulierte Anbieter mit dezentralen Protokollen umgehen dürfen. Einigkeit besteht dagegen weitgehend darin, dass Krypto-Produkte wie Perpetual Futures weiterhin unter MiFID fallen sollen.

Greenfield Capital fordert darüber hinaus klarere Regeln für die Abgrenzung zwischen MiCA und MiFID II sowie für dezentrale Protokolle. Der Berliner Krypto-Investor will außerdem die Hürden für Euro-Stablecoins senken und das Zinsverbot für deren Halter abschaffen. Nach Greenfields Darstellung machen Euro-Stablecoins derzeit weniger als ein Prozent des weltweiten Stablecoin-Angebots aus.

Die EU-Kommission wertet die Stellungnahmen nun gemeinsam mit EBA und ESMA aus. Bis zum 30. Juni 2027 muss sie dem Europäischen Parlament und dem Rat ihren Bericht vorlegen. Ob daraus tatsächlich ein “MiCA 2.0” entsteht, ist noch offen.