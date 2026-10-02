Für Bitcoin-Anleger in Deutschland könnte der 31. Dezember 2026 zur steuerlichen Zäsur werden. Nach dem neuen Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums sollen neu erworbene Bitcoin ab 2027 dauerhaft steuerpflichtig bleiben, selbst wenn Anleger sie über Jahre halten. Die bislang entscheidende Jahresfrist würde für diese Bestände entfallen. Ab 2028 soll es dann noch eine Neuerung geben – auch das betrifft Privatanleger.
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