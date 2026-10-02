Die einjährige Haltefrist könnte für neue Bitcoin schon 2027 fallen. Der aktuelle BMF-Entwurf zeigt, wie weit die geplante Reform reicht und warum auch Börsen künftig eine zentrale Rolle spielen.

BMF plant Ende der Haltefrist: Dürfen Börsen künftig dein Bitcoin verkaufen?

BMF plant Ende der Haltefrist: Dürfen Börsen künftig dein Bitcoin verkaufen?

Für Bitcoin-Anleger in Deutschland könnte der 31. Dezember 2026 zur steuerlichen Zäsur werden. Nach dem neuen Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums sollen neu erworbene Bitcoin ab 2027 dauerhaft steuerpflichtig bleiben, selbst wenn Anleger sie über Jahre halten. Die bislang entscheidende Jahresfrist würde für diese Bestände entfallen. Ab 2028 soll es dann noch eine Neuerung geben – auch das betrifft Privatanleger.

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