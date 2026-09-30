Ein großes Startkapital ist nicht die einzige Voraussetzung für Vermögensaufbau. Geduld kann ebenso wichtig sein. Welche Anlageklassen für den langfristigen Erfolg besonders interessant sind.

Sparen allein reicht nicht: Welche Geldanlage Vermögen wirklich aufbaut

Sparen allein reicht nicht: Welche Geldanlage Vermögen wirklich aufbaut

Geld auf dem Konto bringt Sicherheit, aber kaum Wachstum. Aktien-ETFs und Bitcoin eröffnen deutlich mehr Chancen, verlangen Anlegern aber auch mehr Risikobereitschaft ab. Welche Anlage eignet sich langfristig am besten für den Vermögensaufbau?

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