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Sparen allein reicht nicht: Welche Geldanlage Vermögen wirklich aufbaut

Ein großes Startkapital ist nicht die einzige Voraussetzung für Vermögensaufbau. Geduld kann ebenso wichtig sein. Welche Anlageklassen für den langfristigen Erfolg besonders interessant sind.

Josip Filipovic
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Beitragsbild: Shutterstock

 | Verschiedene Investments bieten unterschiedliche Chancen

Geld auf dem Konto bringt Sicherheit, aber kaum Wachstum. Aktien-ETFs und Bitcoin eröffnen deutlich mehr Chancen, verlangen Anlegern aber auch mehr Risikobereitschaft ab. Welche Anlage eignet sich langfristig am besten für den Vermögensaufbau?

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