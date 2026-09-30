Bitcoin hält sich über 83.000 US-Dollar. Bei den Altcoins geht es derweil teils deutlich nach oben: Einige Token legen zweistellig zu.

Der Krypto-Markt bewegt sich am Mittwochmorgen kaum. Bitcoin notiert bei rund 83.250 US-Dollar und damit nahezu unverändert zum Vortag. Vom jüngsten Achtmonatshoch bei rund 87.400 US-Dollar hat sich die Kryptowährung damit wieder etwas entfernt. Auch Ethereum kommt bei rund 2.670 US-Dollar kaum vom Fleck. Die gesamte Marktkapitalisierung liegt bei knapp 2,95 Billionen US-Dollar.

Mehr Bewegung gibt es bei einzelnen Altcoins. Avalanche steigt binnen 24 Stunden um gut acht Prozent, NEAR um rund sechs Prozent. Quant setzt seine Rallye fort und legt um rund 19 Prozent auf knapp 280 US-Dollar zu. Auf Wochensicht steht QNT damit fast 280 Prozent im Plus. Zu den größten Gewinnern gehören außerdem Pump.fun mit 19 Prozent und LayerZero mit knapp 23 Prozent.

Bitcoin wartet auf neue Impulse

Bei Bitcoin hat die jüngste Erholung dagegen an Tempo verloren. Daten von CryptoQuant zufolge ist die Nachfrage am Spotmarkt innerhalb eines Monats um rund 170.000 BTC zurückgegangen. Auch am Terminmarkt hat die Nachfrage zuletzt deutlich nachgelassen. “Ohne neue Nachfrage haben es Rallyes schwer, sich fortzusetzen”, erklärte CryptoQuant-Research-Chef Julio Moreno in einem Report.

Damit bleibt die Lage ähnlich wie zu Wochenbeginn: Nach den deutlichen Kursgewinnen der vergangenen Wochen fehlt Bitcoin derzeit der nächste Impuls. Bei den Altcoins zeigt sich dagegen ein deutlich gemischteres Bild mit einzelnen Ausreißern. Wer bei der aktuellen Erholung nach den nächsten Gewinnern sucht, sollte jedoch genauer hinschauen. Warum 21Shares nicht mit einer breiten Altcoin-Rallye rechnet und welche Projekte dennoch Chancen haben, erklärt Europa-Chef Bernhard Wenger im Interview mit BTC-ECHO: Auf diese Altcoins setzt ein Krypto-Experte mit Blick auf den nächsten großen Bullrun