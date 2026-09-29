Der Krypto-Markt setzt nach einer starken Vorwoche zu einer Verschnaufpause an. Zwar weisen einige Positionen im Muster-Depot ansehnliche Kurszuwächse auf, jedoch sind zeitnahe Korrekturen nicht auszuschließen.

Trotz steigender Zinsen auf US-Staatsanleihen verhält sich der Kurs der Krypto-Leitwährung Bitcoin kurz vor Ende des Handelsquartals weiterhin robust und versucht, einen Marktstrukturwechsel einzuleiten. Mit Blick auf das restliche Depot ergibt sich ein gemischtes Bild. Allen voran Coins aus dem DeFi-Sektor können im Wochenvergleich weiter an Wert hinzugewinnen. Die Entwicklung des BTC-ECHO Musterdepots zeigt, bei welchen Kryptowährungen wir mit weiterem Aufwind rechnen.

Das Krypto-Portfolio umfasst stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Altcoins im Makro-Check: Das bewegt die Kurse aktuell

Der Krypto-Markt zeigt sich in den letzten sieben Tagen uneinheitlich. Während es bei einigen Kryptowährungen im Musterportfolio nach starken Kursanstiegen in den Vorwochen zu ersten Gewinnmitnahmen kam, zeigt sich der Sektor trotz Stärke des US-Dollars gepaart mit steigenden Yields auf Staatsanleihen in den USA insgesamt weiter robust. Anhaltende Bitcoin-Käufe durch Strategy und Strive gepaart mit signifikanten Zuflüssen in die BTC ETF-Produkte kurz vor Ende des dritten Handelsquartals lassen auf einen anhaltenden Optimismus unter US-Anlegern schließen.

Die größten Positionen im Musterdepot, Bitcoin und Ethereum, mussten moderate Kursabschläge infolge erster Gewinnmitnahmen verzeichnen. Hingegen können das AI-Projekt Phala, das DeFi-Lending-Protokoll Aave sowie Canton und Virtuals an ihre starke Kursperformance der Vorwoche anknüpfen und allesamt mit zweistelligen Kurszuwächsen aufwarten.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Unser Musterdepot beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Uniswap (UNI), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Hyperliquid (HYPE), den Venice Token (VVV) sowie Phala Network (PHA). Die PHA-Position wurde in der letzten Woche um 50 Prozent reduziert. Der prozentuale Depot-Anteil im Stablecoin Tether (USDT) ist damit wieder auf knapp 25 Prozent angewachsen. In Anbetracht eines steigenden US-Dollarindex DXY und der Gefahr weiterer Leitzinsanhebungen sowie des anhaltenden Iran-Krieges planen wir, die volatile Handelsphase vor den US-Zwischenwahlen für mögliche Positionsaufstockungen zu nutzen.

Das Musterdepot tendiert im Wochenvergleich nahezu unverändert bei aktuell 118.669 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot notiert im Wochenvergleich unverändert

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach nur die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Warum wir unsere Position in Phala halbiert haben

Nachdem unsere Risiko-Position im KI-Projekt Phala zwischenzeitlich deutlicher in der Verlustzone verweilte, gehörte der Krypto-Token in den letzten Handelswochen zu den absoluten Outperformern. Ausgehend vom Monatstief stieg der PHA-Kurs um 317 Prozent auf ein neues Jahreshoch an. Um von diesem Kursanstieg zu profitieren, wurde die bestehende Position um 50 Prozent von 40.000 auf 20.000 Coins reduziert. Mit einem Kaufpreis von 0,0327 Euro und einem Verkaufspreis von 0,0777 Euro wurden 137 Prozent Gewinn realisiert. Durch den Verkauf kann das ursprünglich eingesetzte Kapital für zukünftig geplante Allokationen genutzt werden. Gleichzeitig profitiert das Musterportfolio von möglichen Kurszuwächsen in der Zukunft.

Wir haben Phala (PHA) anteilig verkauft I Quelle: BTC-ECHO

Krypto-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Bitcoin bewegt sich aktuell bei 83.070 US-Dollar und zeigt im 4-Stunden-Chart eine Phase der Konsolidierung nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch über 85.000 US-Dollar. Die jüngste Abwärtsbewegung vom Hoch bei 85.159 US-Dollar zurück unter die EMAs deutet auf nachlassenden Kaufdruck hin, während die Unterstützungszone bei 62.535 US-Dollar noch weit entfernt liegt.

In den letzten 20 Kerzen entwickelte sich Bitcoin zunächst seitwärts um die 84.000 US-Dollarmarke, bevor am 27. September ein Ausbruchsversuch bis 85.159 US-Dollar erfolgte – exakt an das obere Bollinger Band. Dieser wurde jedoch abverkauft, was zu einem scharfen Rücksetzer auf 82.706 US-Dollar führte. Die aktuelle Erholung auf 83.070 US-Dollar bleibt fragil, da der Kurs nun zwischen den beiden EMAs (EMA20: 83.825 US-Dollar, EMA50: 83.411 US-Dollar) eingeklemmt ist. Das Bollinger-Band-Zentrum bei 83.971 US-Dollar fungiert als kurzfristiger Widerstand.

Ethereum (ETH)

Ethereum notiert aktuell bei 2.665,20 US-Dollar und befindet sich in einer kritischen Konsolidierungsphase. Nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch über 2.720 US-Dollar am 27. September folgte ein deutlicher Rücksetzer bis auf 2.635 US-Dollar. Der Kurs pendelt nun im mittleren Bereich des Bollinger-Bandes und testet wichtige Unterstützungszonen.

Die vergangenen 20 Kerzen zeigen ein volatiles Auf und Ab mit abnehmendem bullischem Momentum. Der Kurs bewegte sich zunächst seitwärts um 2.690 US-Dollar, erreichte dann ein lokales Hoch bei 2.724 US-Dollar, bevor ein deutlicher Sell-off einsetzte. Die aktuellen EMAs bei 2.681,76 US-Dollar (EMA20) und 2.667,76 US-Dollar (EMA50) bilden eine enge Spanne und signalisieren Unentschlossenheit. Der Kurs notiert knapp unter dem Bollinger-Mittelband bei 2.684,98 US-Dollar, was auf kurzfristigen Abwärtsdruck hindeutet. Die jüngste Kerze schloss mit einem Lower Low bei 2.652 US-Dollar und zeigt erhöhte Schwäche.

Solana (SOL)

Solana zeigt sich im 4-Stunden-Chart unter erheblichem Verkaufsdruck und konsolidiert aktuell knapp unterhalb der EMA20 bei 119,65 US-Dollar. Nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch über den Widerstand bei 124,95 US-Dollar hat SOL in den letzten 24 Stunden deutlich korrigiert und notiert nun bei 117,86 US-Dollar – gefährlich nah am unteren Bollinger-Band bei 117,09 US-Dollar.

Die jüngste Kursentwicklung zeigt eine klassische Bullen-Falle: Am 27. September sprintete SOL bis auf 124,95 US-Dollar, konnte das Niveau jedoch nicht halten und fiel binnen 48 Stunden um über 5,6 Prozent zurück. Der Kurs oszilliert nun zwischen der EMA50 (117,26 US-Dollar) und dem Bollinger-Mittelband (120,76 US-Dollar), wobei das Momentum deutlich nachgelassen hat. Die Unterstützung bei 73,57 US-Dollar liegt weit entfernt, während der unmittelbare Support im Bereich von 116,32 bis 117,36 US-Dollar bereits mehrfach getestet wurde.

Aave (AAVE)

Aave durchläuft aktuell eine technisch herausfordernde Phase. Nach einem Ausflug bis an den Widerstand von 157,42 US-Dollar folgte eine scharfe Korrektur, die den Kurs innerhalb weniger 4-Stunden-Kerzen um rund 7 Prozent zurückwarf. Der aktuelle Kurs von 147,58 US-Dollar liegt nahe der Bollinger-Bänder-Untergrenze und deutet auf eine mögliche Stabilisierungszone hin. Die Volatilität bleibt erhöht, was sowohl Chancen als auch Risiken für kurzfristig orientierte Trader birgt.

In den vergangenen 20 Kerzen zeigte AAVE zunächst eine Konsolidierung im Bereich zwischen 153 und 156 US-Dollar, bevor am 27. September ein Ausbruchsversuch bis 157,42 US-Dollar erfolgte. Dieser scheiterte jedoch an der technischen Widerstandszone, woraufhin eine beschleunigte Abwärtsbewegung einsetzte. Die Tiefs bei 144,01 US-Dollar markieren das untere Ende der jüngsten Korrektur. Die beiden EMAs (EMA20 bei 150,01 US-Dollar, EMA50 bei 146,73 US-Dollar) laufen aktuell eng zusammen, was auf eine bevorstehende Richtungsentscheidung hindeutet.

Binance Coin (BNB)

BNB notiert aktuell bei 758,79 US-Dollar und hat in den vergangenen 24 Stunden deutliche Schwäche gezeigt. Der Kurs ist von lokalen Hochs um 784 US-Dollar auf die aktuelle Marke zurückgefallen und bewegt sich nun im unteren Bereich der Bollinger-Bänder. Die technische Ausgangslage signalisiert kurzfristig erhöhten Verkaufsdruck, wobei die Unterstützungszone bei 590,65 US-Dollar noch deutlich entfernt liegt.

In den letzten 20 Vier-Stunden-Kerzen zeigt sich ein volatiles Bild: Nach einer Phase der Konsolidierung um 775 US-Dollar kam es zu einem impulsiven Ausbruch auf 784,55 US-Dollar, der jedoch nicht nachhaltig verteidigt werden konnte.

Anschließend setzte ein Abverkauf ein, der den Kurs bis auf 753,81 US-Dollar drückte. Die EMAs (EMA20: 769,40 US-Dollar, EMA50: 768,81 US-Dollar) liegen nahezu übereinander und bilden aktuell eine Widerstandszone, die der Kurs von unten testet. Der RSI mit 37,98 Punkten signalisiert überverkaufte Bedingungen, ohne jedoch die kritische Marke von 30 zu unterschreiten. Das Bollinger-Band (Mitte: 771,24 US-Dollar, unten: 758,11 US-Dollar) zeigt, dass BNB derzeit am unteren Rand konsolidiert, was auf erhöhte Volatilität und eine mögliche Erschöpfung der Verkäufer hindeutet.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Der VIRTUAL-Kurs notiert oberhalb des EMA-20 (0,8029 US-Dollar) und bestätigt damit kurzfristige Stärke. Die Schlusskursfolge bildet überwiegend höhere Hochs und höhere Tiefs, was kurzfristig bullisch zu werten ist. Nahe Unterstützungen liegen bei 0,8005 US-Dollar und 0,7769 US-Dollar, Widerstände bei 0,8334 US-Dollar und 0,8408 US-Dollar; solange der Kurs über dem EMA-20 bleibt, ist die Lage bullish.



Der RSI (14) liegt bei ca. 49,9 und signalisiert damit neutrale Momentum-Bedingungen. Die Differenz Kurs minus EMA hat sich von ~0,0303 US-Dollar auf ~0,0193 US-Dollar reduziert, das Histogramm deutet folglich auf nachlassende Aufwärtsbeschleunigung hin.

Canton (CC)

Die RWA-Blockchain Canton (CC) setzt die Kurserholung der Vorwoche fort und stieg zu Wochenbeginn mit 0,146 US-Dollar auf ein neues Monatshoch. Die Schlüsselmarke, abgeleitet vom gleitenden Durchschnitt EMA-200 bei 0,125 US‑Dollar, ist vorerst zurückerobert. Stabilisiert sich der CC-Kurs oberhalb dieses Kursniveaus, und kann in den kommenden Tagen auch den horizontalen Resist bei 0,140 US-Dollar nachhaltig überwinden, wäre Platz in Richtung 1,158 US-Dollar. Tendiert Canton hingegen erneut gen Süden, muss mit einem Retest der gleitenden Durchschnittslinie EMA-50 bei 0,115 US-Dollar gerechnet werden.

Der RSI-Indikator stieg in den letzten Handelstagen moderat gen Norden und notiert mit einem Wert von 62 im bullishen Terrain. Solange das bullishe Momentum bestehen bleibt, sind höhere Kurse zu favorisieren.

Hyperliquid (HYPE)

Nach einem Anstieg auf 97,99 US-Dollar korrigierte Hyperliquid (HYPE) in den letzten Handelstagen zurück in Richtung des Zwischenhochs vom Monatsanfang bei 88,60 US-Dollar. Hier findet sich mit der 20-Tagelinie eine erste wichtige Kursstütze. Solange sich der HYPE-Kurs hier behaupten kann, scheint ein erneuter Anstiegsversuch bis an die psychologisch relevante Marke von 100 US-Dollar unverändert vorstellbar. Setzt sich die Korrekturbewegung hingegen fort, kann ein Retest der Kreuzunterstützung aus gleitendem Durchschnitt EMA-50 und Ausbruchsniveau vom 17. September um 81,20 US-Dollar jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Der Momentum-Indikator RSI ist durch die jüngste Kurskorrektur zurück in die neutrale Zone zwischen 45 und 55 abgerutscht. Um neues Aufwärtsmomentum zu generieren, muss sich der RSI hier stabilisieren und in der Folge zurück gen Norden vordringen.

Ripple (XRP)

XRP notiert aktuell bei 1,49 US-Dollar und bewegt sich damit klar unterhalb des EMA20/50-Clusters (1,51 US-Dollar / 1,50 US-Dollar), was kurzfristig Schwäche signalisiert. Nach dem Rücksetzer von 1,57 US-Dollar auf 1,47 US-Dollar innerhalb von 72 Stunden stabilisiert sich der Kurs nun im unteren Bollinger-Band-Bereich, während der RSI bei 43,65 noch Spielraum nach unten lässt. Die Bollinger-Bänder zeigen mit einer Spanne von 1,47 US-Dollar bis 1,57 US-Dollar eine moderate Volatilität, die Raum für eine Richtungsentscheidung lässt. Das Fibonacci-Retracement bei 1,26 US-Dollar im bestätigten Aufwärtstrend wirkt als psychologische Unterstützung, liegt jedoch weit unterhalb der aktuellen Handelszone.

In den vergangenen 20 Kerzen zeigt sich ein volatiler Abwärtsdrift: Von 1,57 US-Dollar ausgehend testete XRP mehrfach die 1,52-US-Dollar-Marke, bevor ein beschleunigter Sell-off am 28. September bis auf 1,47 US-Dollar führte. Die Erholungsversuche am 27. und 28. September scheiterten jeweils an der Bollinger-Mittellinie (1,52 US-Dollar), was auf fehlendes Käuferinteresse hindeutet. Die jüngste Kerze schloss bei 1,49 US-Dollar nach einem erneuten Test der 1,47-US-Dollar-Zone – ein Indiz für Unentschlossenheit. Die EMAs laufen nahezu parallel, was eine Seitwärtsphase verstärkt. Der Widerstand bei 1,70 US-Dollar bleibt unerreicht, während die primäre Unterstützung bei 0,99 US-Dollar als Worst-Case-Szenario gilt.

Phala Network (PHA)

Infolge des signifikanten Kurssprungs in der Vorwoche stieg der Kurs des Privacy AI-Coins Phala (PHA) mit 0,100 zwischenzeitlich auf den höchsten Wert seit Anfang Oktober 2025. Deutliche Gewinnmitnahmen drückten den Altcoin zurück bis an das Verlaufshoch vom 26. Mai bei 0,062 US-Dollar. Um die Chance auf einen weiteren Anstieg zu wahren, muss sich der PHA-Kurs kurzfristig im Bereich der 0,060 US-Dollar stabilisieren. Ein erneuter Anstieg in Richtung 0,084 US-Dollar wäre vorstellbar. Setzt sich die Korrekturbewegung hingegen fort, droht ein Rücksetzer bis an die 20-Tagelinie bei 0,050 US-Dollar.

Nachdem der RSI in der Vorwoche auf 93 angestiegen war und eine Trendüberhitzung indizierte, hat sich das überkaufte Momentum merklich auf 65 abgekühlt. Solange der Indikator oberhalb des neutralen Bereichs verweilt und das Kaufsignal bestehen bleibt, ist die Chance auf einen weiteren Anstiegsversuch gegeben.

Venice Token (VVV)

Der Venice Token (VVV) muss seiner Kursrallye der letzten Wochen Tribut zollen und korrigierte in den letzten Handelstagen zurück bis an die 20-Tagelinie bei 26,79 US-Dollar. Solange dieser gleitende Durchschnitt nicht nachhaltig aufgegeben wird, besteht die Chance auf einen erneuten Anstieg in Richtung 29,31 US-Dollar. Ein Sprung über dieses Kurslevel könnte VVV zurück an die 32,00 US-Dollar befördern. Setzt sich die Kurskorrektur hingegen fort, scheint ein Retest der Unterstützung bei 23,19 US-Dollar wahrscheinlich. Maximal wäre sogar ein Abverkauf in Richtung des Junihochs bei 21,49 US-Dollar nicht ausgeschlossen.

Die Korrekturbewegung ließ den RSI-Indikator an die Oberkante der neutralen Zone zurückfallen. Solange sich der Momentum-Indikator in diesem Bereich stabilisieren kann, besteht die Chance auf eine weitere bullishe Anstiegsbewegung in den kommenden Handelswochen.

Uniswap (UNI)

Uniswap (UNI) befindet sich im 4-Stunden-Chart in einer volatilen Konsolidierungsphase, die von deutlichem Verkaufsdruck geprägt ist. Nach einem kurzen Ausbruchsversuch über die 10,00-US-Dollar-Marke am 27. September folgte eine schnelle Korrektur, die den Kurs binnen 48 Stunden um über 14 Prozent auf aktuell 8,583 US-Dollar drückte. Diese Bewegung zeigt die fragile Marktstruktur und die noch unentschiedene Positionierung der Marktteilnehmer im mittelfristigen Aufwärtstrend.

Die jüngsten 20 Kerzen offenbaren ein klassisches Fehlausbruchs-Szenario: Nach stabilem Handel um 9,60 US-Dollar durchbrach UNI am 27.09. kurzzeitig die psychologisch wichtige 10,00-US-Dollar-Marke und erreichte ein Hoch von 10,20 US-Dollar. Mangelnde Anschlusskäufe führten jedoch zu einer raschen Umkehr. Seitdem dominieren rote Kerzen mit sukzessive tieferen Hochs – ein Warnsignal für kurzfristig orientierte Trader. Der aktuelle Kurs von 8,583 US-Dollar liegt deutlich unter dem EMA20 (9,24 US-Dollar) und dem unteren Bollinger-Band (8,58 US-Dollar), was auf überverkaufte Verhältnisse hindeutet. Die Unterstützungszone bei 3,17 US-Dollar bleibt weit entfernt, während der nächste relevante Widerstand bei 10,94 US-Dollar liegt.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Empfohlenes Video Bitcoin vor dem Uptober: Was jetzt die Rallye stoppen könnte

Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Zwar zeigt sich der Krypto-Markt in Anbetracht steigender Renditen auf Staatsanleihen weltweit zuletzt wider Erwarten robust und könnte für Ethereum das stärkste sowie für Bitcoin das zweitbeste dritte Handelsquartal ihrer Historie bedeuten, jedoch darf ein volatiler Handelsmonat Oktober samt tiefer Kurse vor den US-Zwischenwahlen nicht ausgeschlossen werden. Überdies notiert Bitcoin im Bereich seines größten Supply-Clusters. Zwischen 84.000 und 85.000 US-Dollar liegen mehr Coins von Long-Term Holdern als an jedem anderen Preisniveau im Chart. Das macht dieses Kursniveau zu einer zentralen Widerstandszone. Damit sich die Rally fortsetzt, müsste die Krypto-Leitwährung diese Zone zunächst nachhaltig durchbrechen, um den bullishen Marktstrukturwechsel zu bestätigen.

Solange das nicht gelingt, ist die Wahrscheinlichkeit einer Korrekturbewegung in den kommenden Wochen unverändert gegeben. In Anbetracht dessen, dass die Spot-Nachfrage zudem weiterhin deutlich unterhalb vorheriger Bullen-Rallyes verweilt, kann ein Fehlausbruch auf der Oberseite und in der Folge ein Rücksetzer an tiefere Unterstützungsmarken weiterhin nicht ausgeschlossen werden. Obwohl der Handelsmonat Oktober historisch betrachtet einer der bullishsten Monate ist, könnten steigende US-Inflationsraten gepaart mit einer weiteren US-Leitzinserhöhung neuen Gegenwind entfachen. Mit einer Cash-Quote von knapp 25 Prozent haben wir daher weiterhin Pulver für eine marktweite Zwischenkorrektur in petto.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Zur Wochenmitte schauen Marktteilnehmer auf die Veröffentlichung der PCE-Kerninflationsdaten für August, die als bevorzugtes Inflationsmaß der Fed gelten. Am Donnerstag werden mit dem ISM-Index die Stimmungswerte der US-Industrie präsentiert, zuvor erscheinen um 14:30 Uhr die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosengeld. Zum Wochenschluss am Freitag wird schließlich der NFP-Arbeitsmarktbericht für September veröffentlicht. Ferner treten insgesamt acht US-Notenbanker über die Woche verteilt vor die Mikrofone und geben Einblick über die geldpolitische Entwicklung in den USA. Mit Blick auf die US‑Berichtssaison schauen Anleger am Mittwoch nach US-Börsenschluss auf die Quartalszahlen des Chipherstellers Micron.

Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben könnten, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.