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Neue Kaufserie gestartet? 

Massive Bitcoin-Käufe: Strategy und Strive erwerben zusammen 2.773 BTC

Strategy kauft erneut Bitcoin – dieses Mal rund 75 Prozent mehr als in der Vorwoche. Doch auch der kleinere Rivale Strive greift kräftig zu.

Jan-Malte Minnerup
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Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt Michael Saylor

Beitragsbild: picture alliance

 | Michael Saylor hat mit Strategy erneut Bitcoin gekauft

Mit Strive und Strategy haben gleich zwei der größten börsennotierten Bitcoin-Halter ihre Bestände erneut ausgebaut. Damit nutzten beide Unternehmen die jüngste Seitwärtsphase des Bitcoin-Kurses, um ihre ohnehin schon enormen BTC-Bestände aufzustocken und investierten dafür insgesamt rund 232,5 Millionen US-Dollar.

Strategy baut die Führungsposition aus

Den größten der beiden Käufe meldet einmal mehr das Unternehmen Strategy von Michael Saylor mit 1.666 BTC und erhöht seinen Gesamtbestand dadurch auf 847.666 Bitcoin. Dabei hatte Strategy erst in der vergangenen Woche 950 BTC für 76 Millionen US-Dollar erworben, wobei der jüngste Kauf noch einmal 75 Prozent größer ausfiel.

Somit befinden sich inzwischen mehr als vier Prozent aller jemals existierenden Bitcoin in der weltweit größten BTC-Schatzkammer, für deren Aufbau Strategy über die vergangenen Jahre mehr als 63 Milliarden US-Dollar investierte. Zuletzt hatte die Firma zudem ihre Dividendenstruktur angepasst und damit die eigene Finanzierung weiter ausgebaut.

Auch Strive stockt BTC-Bestand deutlich auf

Doch auch Strive baut seine Bitcoin-Reserve weiter aus. Das ursprünglich als Vermögensverwalter gegründete US-Unternehmen erwarb weitere 1.107 BTC für insgesamt 94,5 Millionen US-Dollar und zahlte damit durchschnittlich 85.400 US-Dollar je Bitcoin. Der Gesamtbestand steigt durch den jüngsten Kauf auf insgesamt 27.462 BTC.

Strive verfolgt eine ähnliche Strategie wie das größere Vorbild Strategy und richtet seine Unternehmensbilanz nahezu vollständig auf Bitcoin aus. Einen entscheidenden Schritt machte das Unternehmen Anfang 2026 mit der Übernahme von Semler Scientific. Dadurch wuchs der eigene Bitcoin-Bestand auf einen Schlag deutlich an, was Strive zu einem der größten börsennotierten BTC-Halter machte. Außerdem vermarktet sich die Treasury-Firma als “Daily Dividend Company” und schüttet über die Vorzugsaktie SATA jeden Tag Dividende an Aktionäre aus. Michael Saylor und Strategy wollen jetzt nachziehen.

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