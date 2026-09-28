Die Hälfte aller Pump.fun-Einnahmen fließt in einen Mechanismus, der das Angebot immer weiter schrumpfen lässt. Reicht das für den nächsten Anstieg?

Der breite Krypto-Markt befindet sich nach der Rallye der letzten Wochen derzeit in einer Seitwärtsphase, wohingegen Pump.fun mit einem Tagesplus von fast zehn Prozent als einer der wenigen deutlich hervorsticht. Rückenwind erhält der Token dabei insbesondere durch die weiterhin hohen Einnahmen der Plattform und das daran gekoppelte Rückkaufprogramm.

Seit Ende April verwendet Pump.fun etwa die Hälfte seiner Einnahmen, um PUMP am Markt zurückzukaufen und anschließend dauerhaft zu vernichten. Bis Ende vergangener Woche flossen dadurch bereits 463 Millionen US-Dollar in Rückkäufe und insgesamt 168 Milliarden PUMP-Token wurden so aus dem Verkehr gezogen, was fast 17 Prozent der ursprünglich ausgegangen Token entspricht. Zudem zählt Pump.fun mit einem Umsatz von rund 322 Millionen US-Dollar seit Jahresbeginn zu den umsatzstärksten Krypto-Projekten des Jahres.

Ob die Kombination aus steigenden Einnahmen und sinkendem Token-Angebot für eine Fortsetzung der Rallye ausreicht oder PUMP nach den jüngsten Kursgewinnen erst einmal etwas korrigiert, entscheidet sich jetzt an diesen Kursmarken.

PUMP in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Range zwischen 0,00474 US-Dollar (Tief) und 0,00529 US-Dollar (Hoch) basierend auf den letzten 3 Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,00485 US-Dollar und damit unter dem Höchstwert des Vortags (0,00515 US-Dollar), aber über den Vorwochentiefs. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell ca. 2,27 Milliarden US-Dollar und liefert Kontext für das Anlegerinteresse am Coin. Die kurzfristige Entwicklung zeigt nach dem Spike weiterhin Gewinnmitnahme, jedoch mit erhaltener Aufwärtsstruktur.

Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20 (0,004610 US-Dollar) und bildet zuletzt eine Folge höherer Hochs und höheren Tiefs, was die bullische Struktur stützt. Nahe Unterstützungsebenen sind 0,00435 US-Dollar (vorheriges Konsolidierungsniveau) und das Fibonacci-Niveau bei 0,00411789 US-Dollar; unmittelbare Widerstände liegen bei 0,00526 US-Dollar und dem Tageshoch 0,00529 US-Dollar. Solange der Kurs über dem EMA-20 verbleibt, bleibt die kurzfristige Marktlage tendenziell bullisch.

Der RSI liegt mit 67,2 im oberen Neutralbereich, aber noch unter klassischen Überkauftmarken. Das Histogramm zeigt eine positive Beschleunigung, was auf anhaltenden Aufwärtsdruck im Momentum hinweist.

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt aktuell ca. 0,00132 US-Dollar (Oberband 0,005173 US-Dollar/ Unterband 0,003855 US-Dollar), was erhöhte Schwankungen signalisiert. Marktphase: Breakout- / Anschlussbewegung mit angespanntem Risikoprofil durch Volumenspitzen während des Ausbruchs.

Kurzfristige PUMP-Kursprognose

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral-bullisch: Kurs über EMA-20, positives Momentum, aber erhöhte Volatilität. Unterstützungen siehst Du bei 0,00461 US-Dollar (EMA-20), 0,00435 US-Dollar (Konso) und 0,00412 US-Dollar (Fibonacci, Aufwärtstrend). Widerstände liegen bei 0,00526 US-Dollar (letztes Signifikant-Hoch) und 0,00529 US-Dollar (Tageshoch). Ein stabiler Ausbruch über 0,00526 US-Dollar könnte den Weg Richtung 0,00650 US-Dollar öffnen, während ein nachhaltiger Bruch unter 0,00435 US-Dollar die Prognose schnell bärish drehen würde.

Neutrales Szenario

Mit 30 Prozent wird eine Seitwärtsbewegung zwischen 0,0046 und 0,0051 US-Dollar gewichtet. Dafür sollte Pump.fun die Unterstützung bei 0,00435 US-Dollar verteidigen, die zugleich die Konsolidierungszone markiert, und sich oberhalb des EMA-20 bei 0,00461 US-Dollar halten. Nach oben begrenzt das obere Bollinger-Band bei 0,00517 US-Dollar den Spielraum. Ein RSI, der sich oberhalb von 60 stabilisiert, würde eine Konsolidierung zusätzlich stützen. Unterhalb von 0,004 US-Dollar wäre das Szenario invalidiert.

Bullisches Szenario

Mit 50 Prozent ist das bullische Szenario derzeit das wahrscheinlichste. Dafür müsste Pump.fun per Schlusskurs über das letzte signifikante Hoch bei 0,00526 US-Dollar ausbrechen. Ein spürbarer Volumenanstieg auf mehr als 2,5 Milliarden Token in den Vier-Stunden-Kerzen würde das Szenario bestätigen, zumal wenn der RSI gleichzeitig über 70 steigt. Dann rückt das nächste psychologische Ziel bei 0,0065 US-Dollar in den Fokus. Unterhalb von 0,005 US-Dollar wäre das Szenario invalidiert.

Bärisches Szenario

Mit 20 Prozent bleibt eine deutlichere Korrektur das derzeit am wenigsten wahrscheinliche Szenario. Dafür müsste Pump.fun zunächst per Schlusskurs unter die Unterstützung bei 0,00435 US-Dollar fallen. Sinkt gleichzeitig der RSI unter 50, würde sich das technische Bild weiter eintrüben. Als erstes Kursziel rückt dann das Fibonacci-Level bei 0,00412 US-Dollar in den Fokus. Wird auch diese Marke gebrochen, wären die früheren Tiefs bei 0,0036 US-Dollar die nächste wichtige Unterstützung. Ein Anstieg über 0,00526 US-Dollar würde das bärische Szenario invalidieren.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

