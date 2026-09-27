Die Bitcoin Spot ETFs haben in der vergangenen Woche netto 2,4 Milliarden US-Dollar eingesammelt – die höchsten wöchentlichen Zuflüsse seit Oktober 2025. Noch Mitte Juli lagen die Fonds im laufenden Jahr mit rund 5,8 Milliarden US-Dollar im Minus. Nach der jüngsten Serie stehen für 2026 nun Nettozuflüsse von rund 934 Millionen US-Dollar zu Buche, wie Daten von SoSoValue zeigen.
Allein am Montag flossen knapp eine Milliarde US-Dollar in die zwölf Bitcoin-ETFs. Danach gingen die täglichen Zuflüsse leicht zurück, blieben aber positiv. Insgesamt verbuchten die Fonds damit sieben Handelstage in Folge Zuflüsse. BlackRocks IBIT führte die vergangene Woche mit 1,2 Milliarden US-Dollar an, gefolgt von Fidelitys FBTC mit rund 702 Millionen US-Dollar.
Zuflüsse auch bei den Altcoins
Auch die Ethereum-ETFs drehten mit 690 Millionen US-Dollar an Zuflüssen wieder ins Plus. Bei den Solana-ETFs waren es 188 Millionen US-Dollar. Am Freitag erreichten sie den höchsten Tageszufluss seit ihrem Start im Oktober 2025.
Seit dem Start der US-Bitcoin-ETFs summieren sich deren Nettozuflüsse inzwischen auf 57,6 Milliarden US-Dollar. Das verwaltete Vermögen lag zum Ende der vergangenen Woche bei 108,4 Milliarden US-Dollar.