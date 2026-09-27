Die Bitcoin-ETFs verzeichnen ihre höchsten Zuflüsse seit fast einem Jahr. Damit dreht auch ihre Bilanz für 2026 wieder ins Plus.

Die Bitcoin Spot ETFs haben in der vergangenen Woche netto 2,4 Milliarden US-Dollar eingesammelt – die höchsten wöchentlichen Zuflüsse seit Oktober 2025. Noch Mitte Juli lagen die Fonds im laufenden Jahr mit rund 5,8 Milliarden US-Dollar im Minus. Nach der jüngsten Serie stehen für 2026 nun Nettozuflüsse von rund 934 Millionen US-Dollar zu Buche, wie Daten von SoSoValue zeigen.

Allein am Montag flossen knapp eine Milliarde US-Dollar in die zwölf Bitcoin-ETFs. Danach gingen die täglichen Zuflüsse leicht zurück, blieben aber positiv. Insgesamt verbuchten die Fonds damit sieben Handelstage in Folge Zuflüsse. BlackRocks IBIT führte die vergangene Woche mit 1,2 Milliarden US-Dollar an, gefolgt von Fidelitys FBTC mit rund 702 Millionen US-Dollar.

Zuflüsse auch bei den Altcoins

Auch die Ethereum-ETFs drehten mit 690 Millionen US-Dollar an Zuflüssen wieder ins Plus. Bei den Solana-ETFs waren es 188 Millionen US-Dollar. Am Freitag erreichten sie den höchsten Tageszufluss seit ihrem Start im Oktober 2025.

Seit dem Start der US-Bitcoin-ETFs summieren sich deren Nettozuflüsse inzwischen auf 57,6 Milliarden US-Dollar. Das verwaltete Vermögen lag zum Ende der vergangenen Woche bei 108,4 Milliarden US-Dollar.