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Zuflüsse drehen ins Plus 

Bitcoin-ETFs sammeln 2,4 Milliarden US-Dollar ein

Die Bitcoin-ETFs verzeichnen ihre höchsten Zuflüsse seit fast einem Jahr. Damit dreht auch ihre Bilanz für 2026 wieder ins Plus.

Moritz Draht
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Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin-ETFs drehen ihre Jahresbilanz wieder ins Plus

Die Bitcoin Spot ETFs haben in der vergangenen Woche netto 2,4 Milliarden US-Dollar eingesammelt – die höchsten wöchentlichen Zuflüsse seit Oktober 2025. Noch Mitte Juli lagen die Fonds im laufenden Jahr mit rund 5,8 Milliarden US-Dollar im Minus. Nach der jüngsten Serie stehen für 2026 nun Nettozuflüsse von rund 934 Millionen US-Dollar zu Buche, wie Daten von SoSoValue zeigen.

Allein am Montag flossen knapp eine Milliarde US-Dollar in die zwölf Bitcoin-ETFs. Danach gingen die täglichen Zuflüsse leicht zurück, blieben aber positiv. Insgesamt verbuchten die Fonds damit sieben Handelstage in Folge Zuflüsse. BlackRocks IBIT führte die vergangene Woche mit 1,2 Milliarden US-Dollar an, gefolgt von Fidelitys FBTC mit rund 702 Millionen US-Dollar.

Zuflüsse auch bei den Altcoins

Auch die Ethereum-ETFs drehten mit 690 Millionen US-Dollar an Zuflüssen wieder ins Plus. Bei den Solana-ETFs waren es 188 Millionen US-Dollar. Am Freitag erreichten sie den höchsten Tageszufluss seit ihrem Start im Oktober 2025.

Seit dem Start der US-Bitcoin-ETFs summieren sich deren Nettozuflüsse inzwischen auf 57,6 Milliarden US-Dollar. Das verwaltete Vermögen lag zum Ende der vergangenen Woche bei 108,4 Milliarden US-Dollar.

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