Bitcoin klettert in Richtung 85.000 US-Dollar.. Bei den Altcoins zeigen sich derweil die “ersten Warnsignale” – geht es nun abwärts?

Der Krypto-Markt startet mit leichten Gewinnen in den Sonntag. Der Bitcoin-Kurs steigt im Tagesvergleich um rund ein Prozent auf 84.800 US-Dollar, Ethereum ebenfalls um gut ein Prozent auf rund 2.700 US-Dollar. Deutlich mehr Bewegung gibt es erneut bei den Altcoins. Solana legt um drei Prozent zu, Chainlink ebenfalls um drei Prozent. Sui und NEAR gewinnen jeweils knapp zehn Prozent.

Für den größten Ausschlag unter den Top-100-Kryptowährungen sorgt Quant. Der QNT-Kurs steigt innerhalb von 24 Stunden um rund 67 Prozent auf 175 US-Dollar und hat sich auf Wochensicht mehr als verdoppelt. Auch Kaspa legt um 15 Prozent zu, Dash und Worldcoin um rund 13 Prozent. Die gesamte Marktkapitalisierung bleibt mit knapp 2,98 Billionen US-Dollar dagegen nahezu unverändert.

Altcoin-Rallye zeigt “erste Warnsignale”

Nach den deutlichen Kursgewinnen mahnen Onchain-Daten zur Vorsicht. Laut einer Analyse von CryptoQuant handeln inzwischen 87 Prozent der auf Binance gelisteten Altcoins über ihrer 200-Tage-Linie. Noch im August lagen 80 Prozent darunter. Seit Juni ist die Marktkapitalisierung der Altcoins einschließlich Ethereum zudem um mehr als 371 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 45 Prozent gestiegen. “Diese Entwicklung deutet auf eine zunehmende Euphorie am Altcoin-Markt hin. Historisch betrachtet lässt sich eine solche Dynamik jedoch nicht dauerhaft aufrechterhalten und verliert irgendwann an Kraft”, heißt es in einer CryptoQuant-Analyse.

Die Zahl der Einzahlungen hat laut CryptoQuant zudem den höchsten Stand seit Oktober 2025 erreicht. Hinzu kommt eine bearishe Divergenz beim RSI von Total2. Während die Marktkapitalisierung der Altcoins weiter zulegt, kühlt sich der RSI ab. “Auch das könnte darauf hindeuten, dass die Dynamik am Altcoin-Markt allmählich nachlässt”, so CryptoQuant.

Wie es mit Bitcoin nach der jüngsten Rallye weitergehen könnte, welche Risiken kurzfristig drohen, ob das Bärenmarkttief bereits erreicht ist und welche Faktoren den Krypto-Markt bis Jahresende prägen, erklärt Krypto-Analyst RobynHD im BTC-ECHO-Interview: “Bitcoin hat sein Bärenmarkttief bereits gesehen”