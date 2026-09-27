Das XRP Ledger wartet auf ein wichtiges Upgrade. Kurz vor dem geplanten Start verschiebt sich der Zeitplan nun erneut.

Das XRP Ledger bekommt eine neue Funktion. Mit dem Batch-Upgrade sollen sich auf dem XRP Ledger künftig mehrere Transaktionen gebündelt ausführen lassen. Beim Handel mit tokenisierten Vermögenswerten könnten dadurch etwa Bezahlung und Übertragung gleichzeitig erfolgen. Das Upgrade war ursprünglich für den 29. September angesetzt, verschiebt sich nun aber frühestens auf den 9. Oktober.

Grund für die Verzögerung ist die zwischenzeitlich gesunkene Zustimmung der Validatoren. Damit ein Upgrade aktiviert wird, müssen mehr als 80 Prozent der Validatoren zwei Wochen lang zustimmen. Bei Batch fiel die Zustimmung kurzzeitig darunter.

XRP-Upgrade verzögert sich erneut

Es ist bereits der zweite Anlauf für das Upgrade. Die ursprüngliche Version wurde vor ihrem Start zurückgezogen, nachdem ein kritischer Fehler entdeckt worden war.

Auch ein weiteres XRP-Ledger-Upgrade verzögert sich. PermissionDelegation soll Unternehmen erlauben, bestimmte Aufgaben auf andere Konten auszulagern, ohne diesen direkten Zugriff auf die eigenen Gelder zu geben. Der frühestmögliche Start verschiebt sich auf den 8. Oktober.

Beim XRP-Kurs steht eine Entscheidung ebenfalls noch aus. Nach dem jüngsten Rücksetzer muss die Kryptowährung wichtige Marken zurückerobern, um eine erneute Abwärtsbewegung abzuwenden. Welche Kursniveaus jetzt zählen, zeigt die aktuelle XRP-Analyse: XRP-Analyse: Kann eine erneute Hängepartie abgewendet werden?