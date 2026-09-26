Der Ethena-Kurs legt ordentlich zu. Was hinter dem Anstieg steckt und wie weit der Altcoin nun steigen könnte.

Ethena dreht zum Wochenende kräftig auf. Der ENA-Kurs steigt binnen 24 Stunden um rund 25 Prozent auf 0,28 US-Dollar und kommt auf Wochensicht inzwischen auf ein Plus von knapp 44 Prozent. Damit gehört ENA aktuell zu den größten Gewinnern unter den Top-100-Kryptowährungen.

Ethena is partnering with @Binance as our first venue for the extension of the basis trade into equity perpetuals, one of the most exciting updates to the USDe collateral backing since launch.



This expands the addressable market of underlying collateral from $2.5 trillion of… pic.twitter.com/be4Mz7XHk1 — Ethena (@ethena) September 25, 2026

Für Auftrieb sorgt eine neue Partnerschaft mit Binance. Ethena kann seine USDe-Strategie dadurch erstmals auf den Aktienmarkt ausweiten. Konkret sollen dafür Aktien-Perpetuals auf Binance genutzt werden. Das eröffnet Ethena einen neuen und potenziell deutlich größeren Markt. Nach Angaben des Projekts erzielten entsprechende Strategien mit Aktien-Perpetuals auf Binance in den vergangenen sechs Monaten eine Rendite von durchschnittlich rund elf Prozent.

Ethena nimmt 0,30 US-Dollar ins Visier

Auch charttechnisch hat sich das Bild bei ENA deutlich aufgehellt. Mit rund 0,28 US-Dollar notiert der Kurs klar über dem EMA20 bei knapp 0,24 US-Dollar. Die Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs spricht ebenfalls für einen intakten kurzfristigen Aufwärtstrend. Direkt voraus wartet allerdings ein Widerstand bei 0,285 US-Dollar.

Die Rallye hat inzwischen Spuren hinterlassen. Der RSI liegt im Vier-Stunden-Chart bei rund 94 Punkten und damit tief im überkauften Bereich. Auch die Bollinger-Bänder haben sich deutlich geöffnet. Beides spricht für eine hohe Dynamik, macht nach dem schnellen Anstieg aber auch stärkere Rücksetzer wahrscheinlicher.

Diese Marken werden jetzt entscheidend

Kann sich ENA über 0,285 US-Dollar festsetzen, wartet mit 0,30 US-Dollar bereits die nächste wichtige Marke. Auf der Unterseite liegt eine erste Unterstützung bei rund 0,272 US-Dollar. Darunter wird vor allem der Bereich um 0,262 US-Dollar wichtig.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 30 Prozent bewegt sich ENA zunächst zwischen 0,26 und 0,29 US-Dollar. Nach dem schnellen Anstieg würde der Kurs damit zunächst konsolidieren, ohne den kurzfristigen Aufwärtstrend zu verlassen.

Bullishes Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 55 Prozent gelingt der Ausbruch über 0,285 US-Dollar. Kann ENA die Marke mit weiter hohem Handelsvolumen überwinden, sieht die technische Analyse anschließend Spielraum in Richtung 0,30 bis 0,45 US-Dollar.

Bearishes Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 15 Prozent fällt ENA unter die Unterstützung bei 0,262 US-Dollar. In diesem Fall wäre die aktuelle Aufwärtsbewegung zunächst gebrochen. Als nächste Bereiche nennt die Analyse 0,225 und anschließend rund 0,193 US-Dollar.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.