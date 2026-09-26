Strategy will die Dividenden seiner Vorzugsaktien künftig täglich ausschütten. Den Anfang soll STRC im November machen.

Strategy plant eine tägliche Dividendenausschüttung für seine Vorzugsaktien. Der Verwaltungsrat hat den Vorschlag bereits angenommen, Ende Oktober sollen die Aktionäre darüber abstimmen. Die Papiere sind Teil des Finanzierungsmodells, mit dem das Unternehmen unter anderem Kapital für weitere Bitcoin-Käufe aufnimmt.

Strategy is proposing daily dividends on $STRF, $STRC, $STRK, and $STRD, accruing every calendar day, including weekends and holidays, and paid the next business day, with economics unchanged. The proposed changes aim to support price stability, liquidity, and demand. pic.twitter.com/N0wkXzi1gl — Michael Saylor (@saylor) September 25, 2026

Bei einer Zustimmung macht STRC im November den Anfang. STRD, STRF und STRK sollen im Januar folgen. Die Ausschüttung der Dividenden soll jeweils am nächsten Werktag folgen. An der Höhe der Dividenden ändert sich nichts.

Strategy reagiert auf STRC-Kursrutsch

Für STRC wäre es bereits die zweite Anpassung innerhalb weniger Monate. Erst im Juni hatte Strategy die Ausschüttungen von monatlich auf zweimal im Monat erhöht. Kurz darauf geriet die Vorzugsaktie jedoch ins Schleudern und fiel zeitweise deutlich unter den Nennwert von 100 US-Dollar.

CEO Phong Le führte den Einbruch zuletzt auch auf gehebelte Geschäfte zurück. Einige Anleger hätten Bitcoin als Sicherheit genutzt, um STRC zu kaufen und von der Differenz zwischen Kreditkosten und Dividendenrendite zu profitieren, erklärte Le in einem Podcast. Mit dem fallenden Bitcoin-Kurs mussten solche Positionen wieder aufgelöst werden. “Mit diesem Ausmaß an Hebelwirkung hatten wir nicht gerechnet”, so Le.

Strategy versucht seitdem, STRC wieder näher an seinen Nennwert zu bringen. Neben häufigeren Ausschüttungen setzt das Unternehmen dabei auch auf Rückkäufe. Erst Anfang der Woche kaufte Strategy eigene STRC-Aktien im Wert von 174 Millionen US-Dollar zurück. Mehr dazu hier: Krypto-Kaufrausch: Strategy und Bitmine schlagen wieder zu