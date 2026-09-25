Die Kryptowährung Tron (TRX) arbeitet sich in den letzten Wochen stetig gen Norden, ein Ausbruch über das Vormonatshoch schlug bislang jedoch fehl. Im Vergleich zur Konkurrenz droht die Layer-1 Blockchain den Anschluss zu verlieren. Folgende Chartniveaus entscheiden über die Kursrichtung in den kommenden Wochen und Monaten.
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