Die Kryptowährung Tron (TRX) könnte vor einer Vorentscheidung stehen. Gelingt den Bullen ein Ausbruch aus der Seitwärtsrange der letzten Wochen? Der Blick auf den Chart verrät die relevanten Kursmarken.

Tron-Kursprognose: Kann der Altcoin der Stärke am Krypto-Markt folgen?

Tron-Kursprognose: Kann der Altcoin der Stärke am Krypto-Markt folgen?

Die Kryptowährung Tron (TRX) arbeitet sich in den letzten Wochen stetig gen Norden, ein Ausbruch über das Vormonatshoch schlug bislang jedoch fehl. Im Vergleich zur Konkurrenz droht die Layer-1 Blockchain den Anschluss zu verlieren. Folgende Chartniveaus entscheiden über die Kursrichtung in den kommenden Wochen und Monaten.

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