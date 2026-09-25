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Tron-Kursprognose: Kann der Altcoin der Stärke am Krypto-Markt folgen?

Die Kryptowährung Tron (TRX) könnte vor einer Vorentscheidung stehen. Gelingt den Bullen ein Ausbruch aus der Seitwärtsrange der letzten Wochen? Der Blick auf den Chart verrät die relevanten Kursmarken.

Stefan Lübeck
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Eine Nahaufnahme einer Tron (TRX) Kryptowährungsmünze steht aufrecht vor gestapelten Münzen

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Tron (TRX) verharrt in einer Seitwärtsrange

Die Kryptowährung Tron (TRX) arbeitet sich in den letzten Wochen stetig gen Norden, ein Ausbruch über das Vormonatshoch schlug bislang jedoch fehl. Im Vergleich zur Konkurrenz droht die Layer-1 Blockchain den Anschluss zu verlieren. Folgende Chartniveaus entscheiden über die Kursrichtung in den kommenden Wochen und Monaten.

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