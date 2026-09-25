Sechs Jahre nach dem ersten großen Deal wächst das Binance-Umfeld erneut. Warum die Übernahme von CoinGlass strategisch interessant ist.

Eine der wichtigsten Datenplattformen des Krypto-Marktes wechselt den Besitzer und lässt das Binance-Ökosystem weiterwachsen. Die Krypto-Plattform CoinMarketCap hat CoinGlass vollständig übernommen und erweitert damit sein Angebot um umfangreiche Daten zu Liquidationen, Open Interest, Funding Rates und Futures-Märkten.

CoinGlass bringt fünf Millionen Nutzer mit

Seit seiner Gründung im Jahr 2019 hat sich CoinGlass vor allem unter aktiven Tradern zu einer der zentralen Anlaufstellen für den Derivatemarkt entwickelt. Die Plattform erfasst inzwischen Daten von 28 Krypto-Börsen und mehr als 2.500 Handelsinstrumenten. Nach Unternehmensangaben nutzen monatlich mehr als fünf Millionen Menschen den Dienst, dazu kommen weitere 10.000 API-Kunden.

Durch die Übernahme treffen jetzt zwei der größten Kryptodaten-Anbieter aufeinander. CoinMarketCap kommt nach eigenen Angaben auf rund 115 Millionen Nutzer pro Monat und deckte bislang vor allem die Marktkapitalisierung und Spotmarktdaten ab. CoinGlass ergänzt dieses Angebot nun durch den Bereich, in dem ein erheblicher Teil des spekulativen Kryptohandels stattfindet. Für die Nutzer der beiden Dienste soll sich zunächst allerdings wenig ändern und die entsprechenden Webseiten bleiben vorerst unverändert.

Damit wächst auch das Binance-Umfeld

Mit dem Deal baut die Krypto-Börse Binance ihre Krypto-Infrastruktur weiter aus. Immerhin hatte das Unternehmen die Datenplattform CoinMarketCap bereits im April 2020 übernommen. Beide Unternehmen betonten damals allerdings von Beginn an, operativ getrennt zu bleiben und die Unabhängigkeit von CoinMarketCap zu erhalten. Sechs Jahre später wächst das Binance-Umfeld erneut und wird jetzt auch zu einem der wichtigsten Anbieter für Derivatedaten.