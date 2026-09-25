RobynHD erreicht mit seinen Krypto-Analysen mehr als 156.000 Abonnenten auf YouTube. Seine Einschätzung für Bitcoin zeigt, welche Themen den Markt bis Jahresende prägen könnten.

Krypto-Experte: “Bitcoin hat sein Bärenmarkttief bereits gesehen”

Krypto-Experte: “Bitcoin hat sein Bärenmarkttief bereits gesehen”

Nach der jüngsten Bitcoin-Rallye stellt sich die Frage, wie viel Kraft noch in diesem Markt steckt. BTC-ECHO hat exklusiv mit RobynHD, einer der bekanntesten Stimmen im deutschsprachigen Krypto-Raum, über die aktuelle Lage gesprochen. Im Gespräch ordnet er ein, was den Markt jetzt bewegen könnte und welche Themen bis Jahresende an Bedeutung gewinnen könnten.

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