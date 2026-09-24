Bitcoin auf Kredit kaufen: Geniale Strategie oder völliger Wahnsinn?

Schon ohne Fremdkapital wird Bitcoin oft als riskantes Investment betrachtet. Wer dafür zusätzlich einen Kredit aufnimmt, erhöht den Einsatz noch einmal deutlich. Nicole Nowak ließ sich davon nicht abschrecken. Die frühere Data Analystin verließ ihren Konzernjob, machte sich mit Bitcoin selbstständig und wurde in der Community vor allem durch ihre intensive Auseinandersetzung mit dem Kreditthema bekannt. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Nicole, warum sie ihren eigenen Bitcoin-Kauf per Kredit vorgezogen hat. Außerdem verrät die YouTuberin, was klassische Konsumentenkredite von Bitcoin-besicherten Darlehen unterscheidet und wo ein besonders attraktiver Einstiegszeitpunkt liegen könnte.
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