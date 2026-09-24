App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Jetzt Prämien verdienen
Lasse deine Kryptowährungen für dich arbeiten!
2,52 T
Hyperliquid-Kurs81,06 -4.28%
Bitcoin-Kurs73.490,05 -2.44%
Ethereum-Kurs2.340,21 -2.58%
XRP-Kurs1,30 -5.68%
BNB-Kurs669,56 -2.82%
Hyperliquid-Kurs81,06 -4.28%
Solana-Kurs100,27 -2.80%
TRON-Kurs0,299385 -0.14%
Dogecoin-Kurs0,080885 -8.82%
Cardano-Kurs0,206568 -6.43%
Zcash-Kurs1.301,61 -6.40%
Chainlink-Kurs10,69 -5.63%
Pi Network-Kurs0,077360 -2.06%
Nicole Nowak im Interview 

Bitcoin auf Kredit kaufen: Geniale Strategie oder völliger Wahnsinn?

Ein Bitcoin-Kauf mit geliehenem Geld gilt vielen Anlegern als Tabu. Nicole Nowak erklärt, wann Fremdkapital rational sein kann – und wo die Grenze überschritten ist.

Tobias Zander
Teilen
Bitcoin kaufen
Nicole Nowak und eine Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Pressebild I Fotomontage

 | YouTuberin Nicole Nowak spricht über die Chancen und Risiken von Bitcoin-Käufen auf Kredit

Schon ohne Fremdkapital wird Bitcoin oft als riskantes Investment betrachtet. Wer dafür zusätzlich einen Kredit aufnimmt, erhöht den Einsatz noch einmal deutlich. Nicole Nowak ließ sich davon nicht abschrecken. Die frühere Data Analystin verließ ihren Konzernjob, machte sich mit Bitcoin selbstständig und wurde in der Community vor allem durch ihre intensive Auseinandersetzung mit dem Kreditthema bekannt. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Nicole, warum sie ihren eigenen Bitcoin-Kauf per Kredit vorgezogen hat. Außerdem verrät die YouTuberin, was klassische Konsumentenkredite von Bitcoin-besicherten Darlehen unterscheidet und wo ein besonders attraktiver Einstiegszeitpunkt liegen könnte.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Fakten statt Fake News
  • Unabhängige & sachliche Berichterstattung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Eine Solana-Münze steht vor einem Kurs-Chart.
KursanalyseSolana-Kursanalyse: Geht dem Altcoin kurzfristig die Luft aus?
Bitcoin-Münze vor Quantencomputer
Das Warten auf "Q Day"Wie gefährlich werden Quantencomputer für Bitcoin? Das sagen die Experten
Eine Bitcoin-Münze
Bitcoin aktuellBitcoin auf Mehrmonatshoch: Wie weit kann diese Rallye noch laufen?
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Bitway
0,925079
18.14%
Lighter
4,75
6.19%
​​Stable
0,022801
5.31%
Sky
0,061161
0.40%
Figure Heloc
0,904114
0.36%
Beldex
0,066276
0.22%
USDGO
0,873540
0.03%
USDD
0,871808
0.02%
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
9,80
0.01%
Dai
0,873540
0.01%
Akedo
0,036955
-12.75%
Worldcoin
0,353179
-12.41%
Pepe
0,000003
-11.98%
Arbitrum
0,189686
-10.70%
Uniswap
8,10
-10.68%
Pump.fun
0,003443
-10.25%
Hedera
0,078322
-10.01%
Filecoin
0,813078
-9.83%
Dash
50,02
-9.32%
Ether.fi
0,564874
-9.08%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren