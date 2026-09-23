MoonPay kauft einen SEC-registrierten Anbieter für private Märkte. Der Zahlungsdienstleister will damit ins Geschäft der tokenisierten Wertpapieren einsteigen.

MoonPay holt zum nächsten großen Strategieschritt aus: Der Krypto-Zahlungsdienstleister übernimmt North Capital für mehr als 60 Millionen US-Dollar – vollständig beglichen in eigenen Aktien. Mit dieser Übernahme ebnet sich das Unternehmen den Weg direkt in den Markt für tokenisierte Wertpapiere.

BREAKING: MoonPay to acquire North Capital@norcap is a private-markets infrastructure platform that combines API-first technology and SEC regulated brokerage services, with $8.7 billion in transaction volume, and over 1,250 approved assets for secondary-market trading! pic.twitter.com/nKVn3HYP8x — MoonPay 🟣 (@moonpay) September 23, 2026

North Capital hat seinen Sitz im US-Bundesstaat Utah und entwickelt Infrastruktur für private Kapitalmärkte. Mehrere Einheiten der Gruppe sind bei der US-Börsenaufsicht SEC lizenziert, etwa für den regulierten Wertpapierhandel oder als alternatives Handelssystem. Eine eigene Transferstelle ergänzt das Portfolio. Bislang wickelte das Unternehmen Transaktionen von über 8,7 Milliarden US-Dollar ab und schaltete mehr als 1.250 Vermögenswerte für den Zweitmarkt frei.

MoonPay erschließt sich damit ein bislang unberührtes Marktsegment. Das Angebot deckt künftig die Emission und sichere Verwahrung privater Wertpapiere ab. Ergänzend rückt der Handel auf dem Zweitmarkt in den Fokus – inklusive digitaler, tokenisierter Varianten.

Vierter Zukauf in diesem Jahr

Die Übernahme fügt sich nahtlos in den aggressiven Expansionskurs von MoonPay ein. Erst in den vergangenen Monaten sicherte sich das Fintech den Schlüsselverwalter Sodot sowie die Handelsplattform DFlow. Mit dem Kauf von Entendre holte sich der Konzern wenig später Spezialwissen für KI-gestützte Finanzprozesse ins Haus. Nach Daten der Analyseplattform Tracxn wird MoonPay aktuell mit rund 3,4 Milliarden US-Dollar bewertet und nutzt diese Kapitalstärke konsequent für das eigene Wachstum.

Für MoonPay-Chef Ivan Soto-Wright bildet der jüngste Deal den Baustein einer größeren Vision. Sein Ziel ist es, traditionelle Teile des Finanzsystems schrittweise mit einer modernen, programmierbaren Infrastruktur zu verknüpfen.

Strukturell wird North Capital als eigenständige, hundertprozentige Tochtergesellschaft weitergeführt. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen gaben bereits grünes Licht für die Transaktion. Der finale Vollzug hängt nun nur noch an den Freigaben der zuständigen Aufsichtsbehörden.