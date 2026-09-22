Der Krypto-Markt hat zuletzt kräftig zugelegt. Neben dem Ripple-Coin sieht Peter Brandt auch bei Ethereum noch erhebliches Kurspotenzial.

Experte sieht XRP bei 5,40 US-Dollar – steht die nächste große Rallye bevor?

Experte sieht XRP bei 5,40 US-Dollar – steht die nächste große Rallye bevor?

Der Krypto-Markt hat in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt. Bitcoin stieg zuletzt auf über 87.000 US-Dollar und erreichte damit ein Achtmonatshoch, auch viele große Altcoins verbuchten kräftige Gewinne. Der erfahrene Trader Peter Brandt hält dennoch weiteres Aufwärtspotenzial für möglich. Auf Basis seiner Chartanalyse geht er bei XRP von einem Anstieg auf 5,40 US-Dollar aus. Für Ethereum sieht er langfristig sogar Potenzial bis 8.600 US-Dollar.

XRP könnte seine Rallye noch deutlich ausbauen

Brandts XRP-Chart zeigt eine breite Konsolidierung mit einer fallenden Widerstandslinie aus früheren Hochs und einer steigenden Unterstützung aus vergangenen Tiefs. Aus dieser langfristigen Struktur ergibt sich für ihn ein mögliches Ziel von 5,40 US-Dollar. Gegenüber dem aktuellen XRP-Kurs von rund 1,53 US-Dollar entspräche das einem Plus von mehr als 250 Prozent.

This is my long-term chart of ripple:native It implies an eventual advance to $5.40

A claim of a "call" or simple presentation of a chart is NOT a trade People who claim "trades" need to provide proof or else the claims are BS An X post is NOT proof pic.twitter.com/Szu6FiZq2T — The Factor Report (@PeterLBrandt) September 21, 2026

Bei Ethereum sieht Brandt ebenfalls deutliches Potenzial, allerdings unter einer klaren Bedingung. ETH müsste zunächst die Marke von 5.000 US-Dollar überwinden, bevor aus seiner Sicht ein späterer Anstieg bis auf 8.600 US-Dollar möglich wird. Zum Zeitpunkt seiner Analyse lag Ethereum bei rund 2.794 US-Dollar.

Brandt selbst warnt jedoch davor, solche Charts mit tatsächlichen Handelspositionen gleichzusetzen. Ein veröffentlichter Chart zeige lediglich ein technisches Szenario und sei kein Beleg dafür, dass der Analyst die entsprechende Position auch selbst hält. Deshalb rät er dazu, unbelegte Aussagen über angebliche Trades kritisch zu betrachten.

Unterstützung bekommt XRP auch von den ETFs. Im laufenden September flossen bislang 41,18 Millionen US-Dollar in die Produkte. Mehr dazu hier: XRP wird zum Portfolio-Schwergewicht – nur Ethereum liegt noch davor