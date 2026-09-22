Nach einem deutlichen Kurssprung gibt Bitcoin einen Teil der Gewinne wieder ab. Der breite Krypto-Markt bleibt trotzdem klar im Plus.

Bitcoin dreht plötzlich auf – und die ETF-Zuflüsse explodieren regelrecht

Bitcoin dreht plötzlich auf – und die ETF-Zuflüsse explodieren regelrecht

Monatelang passiert bei Bitcoin manchmal kaum etwas, dann gibt es Tage, an denen der Kurs innerhalb weniger Stunden mehrere Tausend US-Dollar nach oben springt. So ein Tag war gestern: die Krypto-Leitwährung legte von rund 81.000 US-Dollar auf über 87.000 US-Dollar zu und erreichte damit den höchsten Stand seit Januar 2026.

So viel Geld wie gestern floss seit Monaten nicht mehr an einem einzigen Tag in die Bitcoin-ETFs / Quelle: BTC-ECHO

Mit der Rallye floss auch wieder enormes Kapital in die US Spot ETFs. Insgesamt kamen am Montag 998,95 Millionen US-Dollar in die Bitcoin-Produkte, also fast eine Milliarde US-Dollar innerhalb eines Handelstages. Nach den Zuflüssen der vergangenen Wochen liegen inzwischen wieder rund 110,14 Milliarden US-Dollar in den Bitcoin ETFs.

Bitcoin zieht den Krypto-Markt mit nach oben

Nach dem Anstieg gab Bitcoin am Dienstagmorgen einen Teil der Gewinne wieder ab und notiert aktuell bei rund 85.500 US-Dollar. Bei den größeren Altcoins fällt das Bild ebenfalls positiv aus: Ethereum steigt um 2,32 Prozent auf 2.727 US-Dollar, Solana legt um 4,35 Prozent auf 116,34 US-Dollar zu. XRP kommt auf ein Plus von 6,52 Prozent und notiert bei rund 1,51 US-Dollar.

Zu den größten Gewinnern des Marktes gehört derzeit Pepe. Der Meme-Coin legte in den vergangenen 24 Stunden um 28,03 Prozent zu.

Neben dem Krypto-Markt kamen auch die traditionellen Finanzmärkte in den USA kräftig in Fahrt. Der S&P 500 stieg um 1,49 Prozent auf 7.764 Punkte und rückte damit wieder dicht an sein Rekordhoch heran. Der Nasdaq legte um 2,83 Prozent auf 30.482 Punkte zu und schloss ebenfalls auf einem neuen Rekordstand.

Für Bitcoin bleibt nun die Frage, wie viel von dem gestrigen Schwung übrig bleibt. Nach einem Sprung von rund 6.000 US-Dollar innerhalb eines Tages sind Rücksetzer nicht ungewöhnlich, zugleich zeigen die hohen ETF-Zuflüsse, dass auf dem aktuellen Niveau weiterhin viel Kapital in den Markt fließt.