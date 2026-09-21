Nach einer monatelangen Seitwärtsphase ist der Krypto-Markt wieder deutlich gestiegen. Viele schauen jetzt auf mögliche Kursgewinne, dabei bietet Staking eine zweite Ertragsquelle. Welche Coins eignen sich dafür am besten?
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