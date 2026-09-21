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Passives Einkommen 

Mit Krypto-Staking doppelt kassieren – diese Coins sind besonders spannend

Der nächste Krypto-Bullrun lässt auf sich warten. Staking könnte sich als attraktive Ergänzung erweisen – vorausgesetzt, man setzt auf den richtigen Coin.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt die Wörter „Proof of Stake“ auf einer Computertastatur

Beitragsbild: Shutterstock

 | Lässt sich mit Staking ein solides passives Einkommen aufbauen?

Nach einer monatelangen Seitwärtsphase ist der Krypto-Markt wieder deutlich gestiegen. Viele schauen jetzt auf mögliche Kursgewinne, dabei bietet Staking eine zweite Ertragsquelle. Welche Coins eignen sich dafür am besten?

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