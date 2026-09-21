Strive bekommt ein neues Produkt für besonders aktive Trader. Damit lässt sich auf stärkere tägliche Kursbewegungen der Aktie setzen.

Bitcoin-Treasury Strive bekommt jetzt einen eigenen ETF mit zweifachem Hebel

Bitcoin-Treasury Strive bekommt jetzt einen eigenen ETF mit zweifachem Hebel

REX Shares und Tuttle Capital Management bringen einen neuen Hebel-ETF auf eine Bitcoin-Treasury-Aktie an den US-Markt. Der T-REX 2X Long ASST Daily Target ETF mit dem Kürzel ASSX soll die tägliche Kursentwicklung von Strive verdoppeln und wird ab sofort an der Cboe gehandelt.

Damit bekommen Trader ein neues Instrument auf ein Unternehmen, dessen Aktie eng mit der Entwicklung von Bitcoin verbunden ist. Strive hielt Anfang September 25.000 BTC und gehört damit zu den größeren börsennotierten Bitcoin-Treasury-Unternehmen in den USA.

Bitcoin-Aktie wird für aktive Trader spannender

ASSX zielt auf 200 Prozent der täglichen Performance der Strive-Aktie ASST vor Gebühren und Kosten. Der Hebel wird jeden Handelstag neu gesetzt, weshalb das Produkt ausdrücklich nicht dafür gedacht ist, über längere Zeit einfach liegen gelassen zu werden.

Die Strive-Aktie ist seit Jahresbeginn stark gestiegen / Quelle: TradingView

Der ETF ist auch kein Bitcoin-ETF und bildet nicht die doppelte Entwicklung des Bitcoin-Kurses ab. Entscheidend bleibt die Aktie von Strive, die zwar stark auf Bewegungen der Kryptowährung reagieren kann, zusätzlich aber von unternehmensspezifischen Faktoren beeinflusst wird.

Strive entstand im September 2025 aus der Fusion von Asset Entities und dem Vermögensverwalter Strive. Seitdem baut das Unternehmen seine Bitcoin-Reserven über verschiedene Formen der Eigenkapitalfinanzierung aus, darunter Stamm- und Vorzugsaktien.

Mit ASSX wächst das Angebot gehebelter Produkte auf kryptonahe Aktien weiter. REX und Tuttle bieten bereits ähnliche ETFs auf Unternehmen wie Strategy, BitMine, Cipher Mining, Circle und SharpLink an. Für Trader steigt damit die Auswahl, zugleich wachsen die Risiken deutlich: Fällt ASST an einem einzigen Handelstag um mehr als 50 Prozent, kann ein Anleger laut Anbieter sein komplettes eingesetztes Kapital verlieren.