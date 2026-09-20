XRP zeigt trotz Korrektur relative Stärke. Grayscale gewichtet den Coin mit 26 Prozent und auch bei den Fonds fließt wieder Kapital zu.

XRP wird zum Portfolio-Schwergewicht – nur Ethereum liegt noch davor

XRP wird zum Portfolio-Schwergewicht – nur Ethereum liegt noch davor

XRP stemmt sich gegen die Abflüsse

XRP sticht derzeit aus dem Markt heraus: Während Bitcoin, Ethereum und Solana Kapitalabflüsse erleiden, flossen in XRP-Fonds zuletzt wieder Geld ein. Noch markanter: Grayscale gibt XRP im neuen Modellportfolio 26 Prozent – mehr als je zuvor. Selbst die Kurscorrektur nach der Augustrally konnte diese Dynamik nicht bremsen. Doch woher kommt diese ungewöhnliche Stärke – und hält sie an?

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