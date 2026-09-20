Bitcoin bleibt über 80.000 US-Dollar, bei den Altcoins sticht vor allem ein Projekt heraus. Seit Jahresbeginn hat sich dort ein eigener Bullenmarkt entwickelt.

Neues Allzeithoch: Dieser Altcoin entwickelt sich deutlich stärker als der Krypto-Markt

Neues Allzeithoch: Dieser Altcoin entwickelt sich deutlich stärker als der Krypto-Markt

Das Wochenende ist am Krypto-Markt oft etwas ruhiger. Bitcoin und Co. werden zwar rund um die Uhr gehandelt, viele klassische Finanzmärkte sind jedoch geschlossen und große Liquiditätsanbieter fahren ihre Aktivität zurück. Dadurch werden die Orderbücher dünner und am Markt herrscht meist weniger Bewegung.

In der neuen Woche stehen mehrere Auftritte von Fed-Mitgliedern an. Den Auftakt macht am Montag Austan Goolsbee, danach folgen unter anderem John Williams, Philip Jefferson, Beth Hammack und Anna Paulson. Bestätigen sie den zuletzt hawkischen Kurs der US-Notenbank, könnten die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen hoch bleiben und den US-Dollar stützen, was für Bitcoin und andere Risikoanlagen zum Gegenwind werden dürfte. Fallen die Aussagen dagegen weniger streng aus, könnte das dem Krypto-Markt wieder etwas Luft verschaffen.

Krypto hält sich über wichtigen Marken

Bitcoin hält sich am Sonntagmorgen mit rund 80.540 US-Dollar weiter über der Marke von 80.000 US-Dollar. Bei den Altcoins fällt das Bild etwas schwächer aus – Ethereum gibt um 1,94 Prozent auf 2.577 US-Dollar nach, Solana verliert 3,59 Prozent auf rund 108 US-Dollar und XRP notiert nach einem Minus von 3,49 Prozent bei etwa 1,38 US-Dollar.

Ganz anders präsentiert sich Hyperliquid: Seit Jahresbeginn legte der Coin um 257 Prozent zu und erreichte gestern mit 94,48 US-Dollar ein neues Allzeithoch.

Hyperliquid trotzt dem Krypto-Markt / Quelle: TradingView

Während sich der Krypto-Markt robust zeigt, bleibt das makroökonomische Umfeld angespannt. Brent notiert bei rund 103,36 US-Dollar je Barrel. Bleibt Energie teuer oder zieht erneut an, könnte das die Inflationssorgen hochhalten und den Notenbanken weniger Spielraum für spätere Zinssenkungen lassen.

Auch die Renditen am US-Anleihemarkt bleiben auf hohem Niveau. Die zwanzigjährige US-Staatsanleihe liegt bei rund 5,377 Prozent, die zehnjährige weiterhin bei fünf Prozent. Solche Renditen machen Staatsanleihen im Vergleich zu schwankungsreicheren Anlagen attraktiver und könnten den Krypto-Markt auch in der neuen Woche bremsen.