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Makro-Wochenausblick 

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Die Vorabschätzung der US-Einkaufsmanagerindizes sowie die Erstanträge auf Arbeitslosengeld könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen

Stefan Lübeck
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Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in dieser Woche stehen Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) notiert im Wochenvergleich rund fünf Prozent fester bei 81.000 US-Dollar. Die erste Zinserhöhung der Fed (US-Notenbank) seit Juli 2023 sorgte wider Erwarten für einen Kursprung. Während Solana (SOL) mehr als neun Prozent im Wert zulegen konnte, springt der größte Kursgewinner unter den Top-10 Altcoins, Zcash (ZEC), um 37 Prozent gen Norden. Der Blick der Investoren richtet sich nun auf die bevorstehende Handelswoche. Folgende Wirtschaftsdaten stehen in der neuen Woche im Fokus der Anleger und könnten die Kurse am Krypto-Markt bewegen.

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