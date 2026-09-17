App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Jetzt Prämien verdienen
Lasse deine Kryptowährungen für dich arbeiten!
2,25 T
Hyperliquid-Kurs69,40 2.33%
Bitcoin-Kurs66.473,11 0.44%
Ethereum-Kurs2.118,61 1.07%
XRP-Kurs1,12 0.24%
BNB-Kurs629,64 1.56%
Hyperliquid-Kurs69,40 2.33%
Solana-Kurs86,85 2.41%
TRON-Kurs0,291860 0.03%
Dogecoin-Kurs0,070313 0.98%
Cardano-Kurs0,172368 1.70%
Zcash-Kurs1.163,28 10.56%
Chainlink-Kurs9,68 2.67%
Pi Network-Kurs0,071122 -2.30%
Bitcoin-Treasury auf dem Prüfstand 

Bitcoin zum Schnäppchenpreis? Für Nakamoto könnte es eng werden

Nakamoto hat 85 Prozent seiner Bitcoin an Kraken verpfändet. Fällt der Bitcoin-Kurs erneut deutlich, wird es im Dezember eng.

Philipp Baumgartner
Teilen
Bitcoin kaufen
Nakamoto CEO David Bailey

Beitragsbild: picture alliance

 | Nakamoto CEO David Bailey

Das börsennotierte Bitcoin-Unternehmen geführt von David Bailey, seines Zeichens CEO von Bitcoin Magazine, besitzt Bitcoin im Wert von 343 Millionen US-Dollar. An der Börse ist die Firma jedoch schlappe 147 Millionen wert. Kein anderes Unternehmen im Sektor wird derzeit so weit unter dem eigenen Bestand gehandelt. Auf den ersten Blick sieht das nach einem Fehler des Marktes aus. Beim zweiten Blick in die Bilanz erklärt sich der Abschlag.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Fakten statt Fake News
  • Unabhängige & sachliche Berichterstattung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze und eine Kreditkarte
Hoher EinsatzMit Kredit zum ganzen Bitcoin? Warum der schnelle Einstieg teuer enden kann
Ein Stapel Bitcoin- und Zcash-Münzen neben einem Stapel Gold-Barren
"Besserer Wertspeicher"Hat Zcash als privater Bitcoin eine Zukunft?
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze und Würfel
Wert oder WetteBitcoin steigt nur mit neuen Käufern – ist das ein Ponzi-System?
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Marscat Token
0,626734
198.35%
NEAR Protocol
2,45
15.76%
Venice Token
21,92
12.24%
Lighter
4,23
12.07%
Canton
0,088822
12.04%
Zcash
1.163,28
10.56%
PancakeSwap
2,08
9.82%
Aster
0,639103
8.89%
Dash
49,68
8.28%
Uniswap
5,94
8.20%
​​Stable
0,020547
-12.42%
Bitway
0,610645
-10.10%
Sky
0,049254
-4.81%
Rain
0,011538
-3.52%
Pi Network
0,071122
-2.30%
Monero
432,94
-1.81%
PAX Gold
3.763,44
-0.77%
Tether Gold
3.760,58
-0.71%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
1,01
-0.50%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
1,06
-0.50%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren