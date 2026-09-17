Nakamoto hat 85 Prozent seiner Bitcoin an Kraken verpfändet. Fällt der Bitcoin-Kurs erneut deutlich, wird es im Dezember eng.

Bitcoin zum Schnäppchenpreis? Für Nakamoto könnte es eng werden

Bitcoin zum Schnäppchenpreis? Für Nakamoto könnte es eng werden

Das börsennotierte Bitcoin-Unternehmen geführt von David Bailey, seines Zeichens CEO von Bitcoin Magazine, besitzt Bitcoin im Wert von 343 Millionen US-Dollar. An der Börse ist die Firma jedoch schlappe 147 Millionen wert. Kein anderes Unternehmen im Sektor wird derzeit so weit unter dem eigenen Bestand gehandelt. Auf den ersten Blick sieht das nach einem Fehler des Marktes aus. Beim zweiten Blick in die Bilanz erklärt sich der Abschlag.

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