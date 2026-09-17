Bitcoin zum Schnäppchenpreis? Für Nakamoto könnte es eng werden

Das börsennotierte Bitcoin-Unternehmen geführt von David Bailey, seines Zeichens CEO von Bitcoin Magazine, besitzt Bitcoin im Wert von 343 Millionen US-Dollar. An der Börse ist die Firma jedoch schlappe 147 Millionen wert. Kein anderes Unternehmen im Sektor wird derzeit so weit unter dem eigenen Bestand gehandelt. Auf den ersten Blick sieht das nach einem Fehler des Marktes aus. Beim zweiten Blick in die Bilanz erklärt sich der Abschlag.
Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
- Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
- Fakten statt Fake News
- Unabhängige & sachliche Berichterstattung
- Jederzeit kündbar
Flexibel testenJetzt testen
30 Tage
1 €danach 9,90 € monatlich
50 % RabattGeld sparen
12 Monate
59,90 €nur 5,00 € monatlich
Zahlungsmöglichkeiten
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren