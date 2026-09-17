Welche Journalisten prägen die Berichterstattung über Bitcoin und Krypto in Europa? Die Kommunikationsagentur newskontor hat 100 Medienschaffende zusammengestellt, die mit ihrer Krypto-Expertise überzeugen. Auch BTC-ECHO ist erneut vertreten.

Jede Branche braucht Fachjournalisten, die recherchieren, informieren und Entwicklungen einordnen – das gilt auch für den Krypto-Sektor. Mit der wachsenden Bedeutung von Bitcoin, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie steigen zugleich die Anforderungen an eine fundierte Berichterstattung. Doch nicht überall hält die redaktionelle Qualität mit dieser Entwicklung Schritt. Missverständliche oder sachlich falsche Beiträge über den Krypto-Sektor sind nach wie vor keine Seltenheit.

Die Düsseldorfer Kommunikationsagentur newskontor hat deshalb auch im Jahr 2026 eine Liste mit 100 Journalistinnen und Journalisten aus Europa zusammengestellt, die in den vergangenen Jahren besondere Expertise im Krypto-Bereich gezeigt haben.

Top 100 Krypto-Journalisten in Europa

Vertreten sind Journalisten aus klassischen Tages-, Technologie- und Wirtschaftsmedien ebenso wie aus spezialisierten Krypto-Publikationen. Auf der Liste stehen unter anderem Astrid Dörner vom Handelsblatt, Sascha Rose von Focus Money und Christin Jahns von Das Investment.

Auch wir von BTC-ECHO sind bereits zum vierten Mal in Folge vertreten, diesmal erneut mit fünf Redaktionsmitgliedern. Zum einen mit den Redakteuren Daniel Hoppmann, Moritz Draht, Tobias Zander und Dominic Döllel. Und zum anderen mit Chefredakteur Sven Wagenknecht.

Krypto-Adoption durch Medienarbeit

Nicht nur die weltweite Adoption von Bitcoin und Krypto-Werten steigt. Auch hierzulande rückt das einstige Nischenthema immer mehr in den Fokus – in der Politik, auf Unternehmensseite und in der landesweiten Wahrnehmung. Insbesondere jetzt, da die Anlageklasse für Privatanleger deutlich zugänglicher ist, braucht es Journalistinnen und Journalisten, die über die Chancen und Risiken von Bitcoin und Co. informieren und für die Öffentlichkeit einordnen.

“Mit der Reife des Marktes verändert sich auch die Leserschaft. Viele Medienschaffende berichten, dass Anleger heute andere Fragen stellen als noch vor wenigen Jahren. Es geht nicht mehr nur darum, ob Bitcoin steigt oder fällt, sondern um Tokenisierung, Corporate Treasuries, MiCA-Compliance, Verwahrung, Stablecoins und die Rolle klassischer Banken”, sagt Christin Jahns, Redakteurin bei Das Investment.

In diesem Sinne freuen auch wir uns bei BTC-ECHO, weiterhin zur Krypto-Etablierung in der DACH-Region und ganz Europa beizutragen. Mit einem BTC-ECHO-Plus-Abo verpasst ihr keine exklusiven Infos aus der Politik, wertvolle Investmenttipps von Branchenexperten und fundierte Kursanalysen zu den spannendsten Coins.