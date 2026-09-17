Was Strategy für Bitcoin ist, will Evernorth für XRP werden. Ashish Birla, Chef der Treasury-Firma, erklärt den Siegeszug des Ripple-Coins in der US-amerikanischen Finanzwelt.

XRP-Kehrtwende an der Wall Street: “Sie warten nicht mehr ab”

XRP-Kehrtwende an der Wall Street: “Sie warten nicht mehr ab”

Das vorläufige Scheitern des Clarity Acts im US-Senat ging auch am XRP-Kurs nicht spurlos vorbei. Hatte der Ripple-Coin noch vor einigen Wochen an der Marke von 1,70 US-Dollar gekratzt, fiel er am gestrigen Mittwoch zwischenzeitlich auf 1,25 US-Dollar, konnte sich inzwischen aber wieder leicht erholen. Laut Evernorth-CEO Ashish Birla besteht für Krypto-Anleger aber kein Grund zur Sorge, denn die institutionelle Adoption ist bereits in vollem Gange.

Noch vor einem Jahrzehnt hätten die Wall-Street-Riesen bei seinen Präsentationen zu XRP und Blockchain zwar zustimmend zugenickt, aber keine konkreten Pläne gehabt und nur kleinere Experimente mit Proof-of-Concept-angeboten. Inzwischen sei ihre Haltung eine ganz andere: “Sie warten nicht ab”, erklärt Birla. “Sie stellen Teams zusammen. Sie setzen ihre Pläne um. In ihren Augen ist das bereits Realität.”

Vor allem die Ausweitung des Ripple-Stablecoins (RLUSD) auf dem XRP-Ledger ist Birla zufolge von enormer Bedeutung für die Vertiefung der Liquidität im gesamten Netzwerk und damit den Erfolg des gesamten XRP-Ökosystems. Inzwischen wäre der Anteil des Dollarstablecoins am Gesamtangebot des Ledgers von rund 20 Prozent auf 34 Prozent gestiegen, was mit der Funktionsweise der globalen Finanzwelt zusammenhänge. “Fast jedes Finanzprodukt – Aktien, Gold und so weiter – wird in der Regel mit US-Dollar gehandelt und abgerechnet”, meint der Evernorth-CEO im Paul Barron Podcast.

Strategy, Bitmine, Evernorth? Die ehrgeizigen Pläne der führenden XRP-Treasury

Dass er von äußerst positiven Implikationen für den XRP-Kurs ausgeht, bestätigt die Kaufstrategie seiner Treasury-Firma. Evernorth hat mittlerweile mehr als 473 Millionen XRP im Wert von etwa 612 Millionen US-Dollar in der eigenen Bilanz und strebt über einen sogenannten SPAC-Deal mit Armada Acquisition Corp II an die Börse, was die Kapitalbeschaffung deutlich vereinfachen dürfte. Grünes Licht von der SEC hat Evernorth vor wenigen Wochen bereits bekommen. Zu den Unterstützern der Treasury-Firma zählen unter anderem die Risikokapitalgeber Arrington Capital, SBI Group und Pantera Capital, der Marketmaker GSR sowie die Krypto-Schwergewichte Ripple Labs und Kraken.