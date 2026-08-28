Die Nasdaq bekommt mit Evernorth wohl bald ihre erste XRP-Treasury. Die Firma will Milliarden in die Krytpowährung investieren.

SEC gibt grünes Licht: XRP-Treasury Evernorth darf an die Nasdaq

SEC gibt grünes Licht: XRP-Treasury Evernorth darf an die Nasdaq

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Evernorth erhält von der SEC die Genehmigung für ein Listing an der Nasdaq. â³

Der Börsengang könnte Milliardeninvestments in die Kryptowährung XRP ermöglichen. â³

CEO Asheesh Birla bezeichnet den Schritt als "wichtigen Meilenstein" für das Unternehmen. â³

Unterstützt wird Evernorth von namhaften Investoren wie Ripple und Kraken. â³

Jetzt herrscht Klarheit: Evernorth darf an die Nasdaq. Die US-Börsenaufsicht SEC gibt grünes Licht für ein Listing an der Technologie-Börse Nasdaq. Die Finanzbehörde bewilligte einen S-4-Antrag des Unternehmens. Der Kryptowährung XRP winken potenzielle Milliardeninvestments.

Einen “wichtigen Meilenstein” habe Evernorth genommen, erklärt CEO Asheesh Birla in einer Presseerklärung, die sein Unternehmen am Donnerstag veröffentlichte. “Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine aktiv verwaltete XRP-Treasury aufzubauen”, heißt es weiter. Diesem Ziel sei man nun einen Schritt näher.

Das steckt hinter dem Börsengang

Dass Evernorth an die Börse drängt, ist dabei kein Geheimnis. Erste Pläne dazu machte das Unternehmen bereits im Oktober vergangenen Jahres öffentlich. Über einen sogenannten SPAC-Deal mit Armada Acquisition Corp II soll die größte börsennotierte XRP-Treasury entstehen – ein Modell, das Strategy mit Bitcoin vorgemacht hat.

Die Erlöse aus dem Börsengang sollen nahezu vollständig in die Kryptowährung investiert werden. Potenziell könnte so bereits zum Start etwa eine Milliarde US-Dollar in XRP fließen.

Dass im vergangenen Bärenmarkt mehrere Krypto-Treasury-Firmen das Handtuch werfen mussten, schreckt das Unternehmen nicht ab. “Evernorth wir die zugrunde liegenden XRP-Bestände aktiv verwalten und dadurch den Nutzen, den Wert und die Reichweite des XRP-Ökosystems erweitern”, heißt es in der Erklärung.

Den Plan tragen offenbar auch finanzkräftige Investoren mit. Zu den Unterstützern Evernorths zählen unter anderem die Risikokapitalgeber Arrington Capital, SBI Group und Pantera Capital, der Marketmaker GSR sowie die Krypto-Schwergewichte Ripple und Kraken.

Laut aktuellem Zeitplan soll der SPAC-Deal im dritten oder frühen vierten Quartal abgeschlossen sein.