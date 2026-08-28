Die Bundesregierung forciert weiter Pläne zur Abschaffung der Krypto-Haltefrist. Doch nun kommt starker Gegenwind aus Reihen der Union.

Krypto-Haltefrist: Mit Klingbeils-Plänen geht die CDU hart ins Gericht

Krypto-Haltefrist: Mit Klingbeils-Plänen geht die CDU hart ins Gericht

Die Bundesregierung plant weiterhin die Abschaffung der Krypto-Haltefrist. Doch nun kommt Kritik von der Union. Die Bundestagsfraktion der CDU und CSU geht mit dem Vorstoß von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hart ins Gericht.

Weiter mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Monatlich kündbar Flexibel 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden