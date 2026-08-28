Die Bundesregierung plant weiterhin die Abschaffung der Krypto-Haltefrist. Doch nun kommt Kritik von der Union. Die Bundestagsfraktion der CDU und CSU geht mit dem Vorstoß von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hart ins Gericht.
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