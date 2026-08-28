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Krypto-Haltefrist: Mit Klingbeils-Plänen geht die CDU hart ins Gericht

Die Bundesregierung forciert weiter Pläne zur Abschaffung der Krypto-Haltefrist. Doch nun kommt starker Gegenwind aus Reihen der Union.

Daniel Hoppmann
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Lars Klingbeil und Thorsten Frei unterhalten sich an einem Konferenztisch.

Beitragsbild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler

 | Viel Klärungsbedarf zwischen Finanzminister Lars Klingbeil (links) und dem neuen Unions-Fraktionsvorsitzenden Thorsten Frei

Die Bundesregierung plant weiterhin die Abschaffung der Krypto-Haltefrist. Doch nun kommt Kritik von der Union. Die Bundestagsfraktion der CDU und CSU geht mit dem Vorstoß von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hart ins Gericht.

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