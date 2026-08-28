Bitcoin ist seit Mitte August deutlich gestiegen und hat die Marke von 80.000 US-Dollar zwischenzeitlich zurückerobert. Rückenwind kam ausgerechnet vom angeschlagenen US-Anleihemarkt, wo das Finanzministerium mit höheren Rückkäufen intervenierte. Nun drehen auch wichtige Marktdaten ins Positive. Doch für die Bestätigung der Trendwende fehlt noch ein entscheidender Schritt. Das müssen Investoren jetzt wissen.
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