Der Altcoin Ripple (XRP) hat ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Die marktweite Rallyebewegung ließ den XRP-Kurs in der Spitze um 70 Prozent auf 1,70 US-Dollar gen Norden schießen. Trotz des aktuellen Rücksetzers auf 1,37 US-Dollar notiert die Kryptowährung auf Wochensicht knapp 40 Prozent fester und weist damit die stärkste Kursperformance unter den Top-10 Altcoins auf. Welche Supportmarken nun gehalten werden müssen, um den Befreiungsschlag zu bestätigen und wie viel Kurspotenzial eine bullishe Folgebewegung bieten könnte, zeigt diese XRP-Kursanalyse.
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