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Kursanalyse 

XRP-Analyse: Können die Bullen den Kursausbruch bestätigen?

Die Kryptowährung Ripple (XRP) meldet sich mit einem Paukenschlag zurück. Führt die jüngste Kursstärke zu einer nachhaltigen Trendumkehr? Der Chart identifiziert die wichtigen Kursmarken für die nächsten Handelstage.

Stefan Lübeck
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Eine XRP-Münze vor einem Chart als Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Ripple (XRP) verzeichnet signifikante Kurszuwächse

Der Altcoin Ripple (XRP) hat ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Die marktweite Rallyebewegung ließ den XRP-Kurs in der Spitze um 70 Prozent auf 1,70 US-Dollar gen Norden schießen. Trotz des aktuellen Rücksetzers auf 1,37 US-Dollar notiert die Kryptowährung auf Wochensicht knapp 40 Prozent fester und weist damit die stärkste Kursperformance unter den Top-10 Altcoins auf. Welche Supportmarken nun gehalten werden müssen, um den Befreiungsschlag zu bestätigen und wie viel Kurspotenzial eine bullishe Folgebewegung bieten könnte, zeigt diese XRP-Kursanalyse.

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