Nach den starken Kursgewinnen der vergangenen Tage legt der Krypto-Markt eine Pause ein. Heute richtet sich der Blick vor allem auf neue Daten aus den USA.

Bitcoin wieder unter 80.000 – Krypto wartet auf neue Impulse

Bitcoin wieder unter 80.000 – Krypto wartet auf neue Impulse

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin fällt wieder unter 80.000 US-Dollar nach einer kurzen Rallye. â³

US-Inflationsdaten könnten neue Impulse für den Krypto-Markt liefern. â³

Zuflüsse in Bitcoin- und Ethereum-ETFs zeigen anhaltendes Interesse. â³

Geopolitische Risiken bleiben, jedoch keine neuen Entwicklungen im Iran-Konflikt.

Nachdem das US-Finanzministerium vergangene Woche eine deutliche Ausweitung seiner Rückkäufe länger laufender Staatsanleihen angekündigt hatte, setzte am Krypto-Markt eine kräftige Rallye ein. Ab dem 9. September soll das maximale Volumen für Rückkäufe von Anleihen mit Laufzeiten zwischen zehn und 30 Jahren von bislang zwei Milliarden US-Dollar auf mindestens vier Milliarden US-Dollar je Operation steigen.

Für neue Bewegung könnten heute die US-Inflationsdaten sorgen. Um 14:30 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht das Bureau of Economic Analysis die PCE-Daten für Juli, darunter auch den Kern-PCE-Preisindex. Dieser blendet die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel aus und gilt als wichtiger Inflationsmaßstab für die US-Notenbank. Entsprechend können die Daten auch Einfluss auf die Erwartungen an den weiteren Zinskurs der Fed haben.

Krypto-Markt gibt leicht nach

Vor der Veröffentlichung hat der Krypto-Markt einen Teil seiner jüngsten Gewinne abgegeben. Bitcoin fällt um 1,67 Prozent auf 78.876 US-Dollar und rutscht damit wieder unter die Marke von 80.000 US-Dollar. Ethereum verliert 1,34 Prozent und handelt bei 2.457 US-Dollar. Solana steht derweil bei rund 96 US-Dollar, während XRP auf 1,43 US-Dollar kommt.

Wird sich der positive Trend fortsetzen? / Quelle: BTC-ECHO

Unterstützung kommt weiterhin von den US-amerikanischen Spot ETFs. Am gestrigen Handelstag flossen netto 314,37 Millionen US-Dollar in die Bitcoin-Produkte. Die Ethereum ETFs verbuchten ebenfalls Zuflüsse von 179,8 Millionen US-Dollar. Im laufenden August summieren sich die Zuflüsse damit auf 3,03 Milliarden US-Dollar bei Bitcoin und 1,24 Milliarden US-Dollar bei Ethereum.

Abseits der Inflationsdaten bleibt die geopolitische Lage ein Risikofaktor für die Finanzmärkte. Rund um den Iran-Krieg gab es zuletzt allerdings keine größeren neuen Entwicklungen, die unmittelbar für stärkere Bewegungen am Krypto-Markt gesorgt hätten. Entsprechend richtet sich der Blick der Anleger zunächst auf die neuen US-Konjunkturdaten.