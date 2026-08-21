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Tempo wird erhöht 

Solana beschleunigt das Netzwerk – sind 100 US-Dollar jetzt drin?

Solana steht vor einem wichtigen Geschwindigkeits-Upgrade. Während das Netzwerk schneller werden soll, zieht auch der SOL-Kurs wieder kräftig an.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt das Solana-Logo auf einem Smartphone

Beitragsbild: Shutterstock

 | Solana gilt als Highspeed-Blockchain

Solana arbeitet an einer deutlichen Beschleunigung seines Netzwerks. Die Blockzeit soll schrittweise von derzeit 400 auf 200 Millisekunden sinken. Dafür sind vier Etappen von jeweils 50 Millisekunden vorgesehen. Nach der vollständigen Umstellung würde das Netzwerk alle 0,2 Sekunden einen neuen Block produzieren und damit auf rund 300 Blöcke pro Minute kommen. Derzeit sind es etwa 144.

Die notwendige Software ist bei einem Großteil des Netzwerks bereits angekommen. Laut dem Solana-Tracker nutzen 96,7 Prozent des Stakes die entsprechende Version. Hinter dem Upgrade stehen demnach 680 Validatoren und rund 433 Millionen gestakte SOL. Einen festen Termin für die vollständige Umstellung gibt es allerdings nicht. Sollten während der einzelnen Schritte zu viele Blöcke übersprungen werden, können die Validatoren den Prozess unterbrechen.

Solana will Blockzeit halbieren

Die höhere Geschwindigkeit bedeutet dabei nicht, dass Solana insgesamt doppelt so viele Daten verarbeitet. Stattdessen werden die einzelnen Blöcke kleiner und dafür häufiger erstellt. Nach der Umstellung käme alle 200 Millisekunden ein neuer Block hinzu. Zum Vergleich: Ethereum benötigt derzeit ungefähr zwölf Sekunden, Bitcoin rund zehn Minuten.

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Eine offene Frage bleibt die Stabilität. Erst im August führte ein Routing-Fehler dazu, dass zeitweise 28,83 Prozent des gestakten SOL offline waren und das Netzwerk einem Stillstand nahekam.

Von der Blockzeit zu unterscheiden ist die endgültige Bestätigung einer Transaktion. Diese dauert bei Solana derzeit rund 13 Sekunden. Mit der geplanten Konsensänderung Alpenglow soll auch dieser Wert später deutlich sinken. Die erste Phase dafür ist nach aktuellem Plan mit dem Agave-4.3-Release im dritten Quartal vorgesehen.

Solana-Kurs zieht an

Am Markt trifft das Upgrade auf eine starke Phase für SOL. Der Kurs lag zuletzt bei rund 93 US-Dollar und damit innerhalb eines Tages etwa 5,8 Prozent im Plus. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 52,3 Milliarden US-Dollar belegt Solana derzeit Platz sieben unter den größten Kryptowährungen.

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