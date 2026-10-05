Die Aktie der Gesellschaft Armada stieg binnen einer Woche um 273 Prozent. Am Mittwoch soll die Fusion mit Evernorth abgeschlossen werden.

XRP-Treasury Evernorth startet und die SPAC-Aktie schnellt hoch

XRP-Treasury Evernorth startet und die SPAC-Aktie schnellt hoch

Die Aktie der Mantelgesellschaft Armada Acquisition Corp. II hat sich binnen einer Woche fast vervierfacht. Am Freitag schloss das Wertpapier bei 39,42 US-Dollar, ein Plus von 273 Prozent gegenüber der Vorwoche. Zeitweise waren es 53 US-Dollar. Sieben Tage zuvor notierte die Aktie noch bei 10,58 US-Dollar.

Hintergrund ist die bevorstehende Fusion mit Evernorth, einem Unternehmen, das XRP in der Bilanz hält. Der Abschluss ist für Mittwoch geplant, der Handel des fusionierten Unternehmens soll am Donnerstag beginnen.

Rücknahmen verknappen die Aktien

Armada ist eine sogenannte SPAC, eine leere Firmenhülle mit Börsenzulassung. Das Modell erlaubt privaten Unternehmen einen schnellen Gang an die Börse. Die SPAC sammelt dafür Kapital und parkt die Beträge treuhänderisch. Sobald ein Übernahmekandidat feststeht, greift ein Rückgaberecht: Anleger können ihr Geld vor dem Abschluss zurückfordern, statt Anteile am fusionierten Konzern zu übernehmen.

Das traf hier zu, denn Ende Juni lagen rund 241,2 Millionen US-Dollar im Treuhandkonto, der Rücknahmewert betrug rund 10,49 US-Dollar je Aktie. Nach Angaben von Evernorth verbleiben davon nur noch etwa 48 Millionen US-Dollar für die Transaktion. Rund 80 Prozent wurden also zurückgefordert. Je weniger Aktien frei handelbar sind, desto stärker bewegen schon kleine Orders den Kurs.

Beim Abschluss will Evernorth rund 473 Millionen XRP halten, was beim aktuellen XRP-Kurs etwa 714 Millionen US Dollar entspricht. Ein Teil davon liegt deutlich unter Wasser: Für 84,4 Millionen XRP zahlte das Unternehmen bis Ende 2025 rund 214,1 Millionen US-Dollar, im Schnitt 2,54 US-Dollar je Token. Heute sind diese Bestände noch etwa 127 Millionen US-Dollar wert.