Mehr als 81 Milliarden US-Dollar kassiert Anthropic beim IPO der Superlative. Doch nach dem SpaceX-Börsengang im Juni schlitterte der Bitcoin-Kurs nach unten. Wiederholt sich die Geschichte?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Anthropic erzielt beim Börsengang über 81 Milliarden US-Dollar und wird zum zwölftwertvollsten Unternehmen weltweit. â³

Der Bitcoin-Kurs reagiert auf den Rekord-IPO und zeigt erste Anzeichen von Stabilität. â³

Experten warnen, dass Bitcoin möglicherweise Schwierigkeiten hat, die 100.000 US-Dollar-Marke bis Jahresende zu erreichen.

Anleger können sich auf tokenisierte Wertpapiere des IPOs registrieren, jedoch ist die Nachfrage deutlich höher als das Angebot. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Die Erwartungen der Anleger waren hoch, Anthropic hat sie nochmals überboten: Im Rahmen des größten Börsengangs aller Zeiten dürfte der KI-Pionier heute mehr als 81 Milliarden US-Dollar einsammeln und kommt beim Nasdaq-Debüt auf eine Bewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar. Damit wird die Firma von Dario Amodei und seiner Schwester Daniela aus dem Stand zum zwölftwertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt. Gestern Abend hatte der Claude-Hersteller den Ausgabepreis seiner Aktien über die ursprünglich angekündigte Spanne hinaus auf 83 US-Dollar korrigiert, was das enorme Interesse unterstreicht. Was folgt daraus für Bitcoin?

Bitcoin-Zyklustief nach dem SpaceX-IPO

Erst im Juni hatte das Raumfahrtunternehmen SpaceX den bis dato gültigen Rekord pulverisiert und beim Börsengang am 12. Juni etwa 75 Milliarden an frischem Kapital eingenommen. Der enorme Medienrummel um Elon Musk – zeitweilig der erste Dollarbillionär der Welt – und den Mega-IPO seiner Firma bedeutete für den Bitcoin-Kurs jedoch eine starke Konkurrenz, sodass die Krypto-Leitwährung in den darauffolgenden Tagen und Wochen weiter korrigierte und am 30. Juni ihr vorläufiges Bärenmarkttief bei ungefähr 58.000 US-Dollar ausbildete.

Im Gespräch mit CNBC erklärte CoinShares-CEO Mognetti, dass der KI-Sektor zuletzt “jeden einzelnen marginalen Dollar in der Branche aus Krypto abgesaugt” habe. Trotz erstarkendem US-Dollar und sinkender Stablecoin-Liquidität könnte das erfolgreiche Börsendebüt nun aber sämtliche Risikoanlagen beflügeln, inklusive Bitcoin und anderer Kryptowährungen. Arthur Hayes, BitMEX-Mitgründer und Krypto-Milliardär, betrachtete den Anthropic-Börsengang gegenüber BTC-ECHO ebenfalls als richtungsweisend: “Ich denke, Bitcoin wird es schwer haben, bis zum Jahresende die Marke von 100.000 US-Dollar zu durchbrechen, wenn der Nasdaq nicht wieder steigt.”

Anthropic-IPO überzeichnet, Nasdaq profitiert

Nach den Verlusten der vergangenen Tage gelingt dem Nasdag-100 ein Zuwachs um 0,8 Prozent auf derzeit 27.250 Punkte. Unmittelbar vor dem Börsengang wurden Terminkontrakte auf die Anthropic-Aktie bei Hyperliquid rund 23 Prozent über dem Ausgabepreis gehandelt. Auch auf verschiedenen etablierten Krypto-Börsen konnten sich Anleger für den IPO registrieren und dürfen nun auf eine Zuteilung hoffen.

Allerdings gab es eine starke Überzeichnung, sodass die Nachfrage deutlich höher ausfiel als das Aktienangebot. Wann der erste offizielle ANT-Aktienkurs feststeht, ist noch unklar, denn bei großen Börsengängen beginnt der Handel häufig erst mit einiger Verzögerung, sobald die Preisfindung abgeschlossen ist. Der Bitcoin-Kurs notiert zwei Stunden nach der Nasdaq-Öffnung bei 63.200 US-Dollar, was einem Plus von 1,1 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Wie es weitergehen könnte, verrät euch Claude in diesem Artikel: “Bitcoin-Prognose: 3 KI-Szenarien zum Anthropic-IPO“.