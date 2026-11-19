Der jüngste Abverkauf am Krypto-Markt erinnert an die Tiefpunkte von 2018 und 2022. Warum Glassnode noch keinen finalen Boden für Bitcoin ausrufen will.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin-Kurskorrektur führt zu historisch hohen Verlustrealisierungen. â³

Glassnode-Analysten warnen vor voreiliger Entwarnung trotz erster Stabilisierungssignale. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Die jüngste Bitcoin-Kurskorrektur treibt Investoren in eine Verlustrealisierung, wie sie historisch betrachtet nur im direkten Umfeld großer Markttiefs auftrat. Laut einem neuen Bericht der Onchain-Analysefirma Glassnode kletterten die realisierten Verluste im Verhältnis zu den im vergangenen Jahr erzielten Gewinnen auf ein Niveau, das zuletzt an den BTC-Tiefpunkten der Jahre 2018, 2020, 2022 sowie Anfang 2023 erreicht wurde. Auslöser der Verkaufswelle waren vor allem neuere Marktteilnehmer, deren Coins weniger als sechs Monate alt sind. Zudem traf eine Bereinigung gehebelter Positionen den Derivatemarkt mit den größten Long-Liquidationen im Verhältnis zum Open Interest seit 2023.

Die Entscheidung fällt bei 62.000 US-Dollar

Erste Anzeichen einer Stabilisierung machen die Analysten im Bereich zwischen 62.000 und 66.000 US-Dollar aus, wo Käufer an den beiden verkaufsstärksten Tagen rund 66.000 BTC einsammelten. Auf Binance und Coinbase überstiegen Kaufaufträge innerhalb eines Fünf-Prozent-Korridors um den aktuellen Kurs die Verkaufsangebote im Verhältnis 2,3 zu 1, während das Coinbase Premium kurzzeitig ins Plus drehte. Dennoch will Glassnode keine voreilige Entwarnung geben, da die breite Nachfrage schwach bleibt. Über 90 Tage schrumpfte das Stablecoin-Angebot um 4,2 Prozent, und Bitcoin Spot ETFs verzeichneten im November bereits Nettoabflüsse von rund 2,2 Milliarden US-Dollar.

Entsprechend eng bleibt der Spielraum für die Bullen an den Termin- und Spotmärkten. Direkt unterhalb von 62.200 US-Dollar liegt ein dichtes Cluster gehebelter Long-Positionen bis hinunter auf 59.500 US-Dollar. “Ein Tagesschluss unter 62.000 US-Dollar könnte einen schnellen Rückgang in Richtung des Juni-Tiefs von 58.500 US-Dollar und des Realized Price von Bitcoin bei 53.700 US-Dollar auslösen”, meinen die Experten. Auf der Oberseite gelte hingegen eine klare Bedingung für die Trendwende: “Eine Rückkehr über 74.100 US-Dollar, die durchschnittliche Kostenbasis kurzfristiger Halter, würde bestätigen, dass sich ein Boden ausbildet.” Dagegen kommt das Analysehaus K33 Research zu deutlich optimistischeren Ergebnissen: “Bitcoin unter 70.000 Dollar: Ein Geschenk des Marktes“.