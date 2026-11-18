Der Bitcoin-Kurs fällt ins Bodenlose, Kritiker erklären die Kryptowährung für gescheitert. Warum sich in der schlimmsten Krise eine historische Einstiegsgelegenheit bieten könnte.

Noch vor wenigen Wochen schien es so, als hätten Anleger das Schlimmste des Bitcoin-Bärenmarktes hinter sich, aber der November bringt nun das bittere Erwachen. Binnen einer Handelswoche verliert der BTC-Kurs etwa fünfzehn Prozent, sodass selbst die 62.000 US-Dollarmarke wackelt. Ob Binance-Milliardenhack, demokratischer Erdrutschsieg bei den Midterms, Nvidia-Beben oder der anstehende Anthropic-Börsengang – derzeit scheint sich wirklich alles gegen Bitcoin verschworen zu haben. Kein Wunder, dass die Marktstimmung von “extremer Angst” geprägt ist. Doch mitten in der schlimmsten Krise könnte sich Anlegern eine historische Chance bieten. Was die On-Chain-Daten jetzt verraten.

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