Für viele Bitcoiner gehört die Selbstverwahrung zu den wichtigsten Grundprinzipien beim Investieren in Kryptowährungen. Doch der bekannte Vermögensexperte Dr. Gerd Kommer hält börsengehandelte Bitcoin-Produkte für die deutlich bessere Alternative. Gegenüber BTC-ECHO erklärt der ETF-Papst, warum er eigene Wallets für riskanter hält und den Grundsatz “Not your keys, not your coins” als reines Marketing abtut. Außerdem spricht er über Milliardenverluste durch verlorene Private Keys und die Frage, für wen sich eine eigene Hardware-Wallet dennoch lohnen kann.
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