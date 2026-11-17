Am Abend legt der wichtigste KI-Konzern der Welt seine ersten Zahlen nach dem Rücktritt seines Gründers vor. Die Erwartungen sind hoch.

Bitcoin stabilisiert sich trotz Ausverkauf an der Wall Street

Bitcoin stabilisiert sich trotz Ausverkauf an der Wall Street

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin zeigt Stabilität bei knapp unter 65.000 US-Dollar trotz Marktängsten.

Technologiewerte erleben starken Ausverkauf, Nvidia-Zahlen könnten weitere Volatilität bringen.

Fear and Greed Index weist extreme Angst am Markt aus.

US-Einzelhandelsumsätze werden heute veröffentlicht und könnten wirtschaftliche Hinweise liefern. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Die amerikanischen Technologiewerte erleben diese Tage einen starken Ausverkauf und auch in Asien überwiegen weiterhin die Verluste. Bitcoin hält sich nach dem Fall auf 62.000 US-Dollar dagegen vergleichsweise stabil und notiert nach einer kleinen Erholung bei knapp unter 65.000 US-Dollar. Das ändert aber nichts daran, dass am Markt weiterhin extreme Angst vorherrscht und der Fear and Greed Index wieder bei einem Wert von zwölf steht, der zuletzt im Juli bei ähnlichen Kursregionen erreicht wurde. Heute Abend könnte dann erneut Volatilität in die Märkte kommen.

Nvidia-Zahlen und US-Konjunktur stehen bevor

Der weltweit führende Hersteller von KI-Chips veröffentlicht im Anschluss an den US-Börsenschluss gegen 22 Uhr deutscher Zeit seine Quartalszahlen und nach dem überraschenden Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang und neuen Exportbeschränkungen für KI-Chips stehen die Ergebnisse unter genauer Beobachtung. Derzeit erwarten die Analysten einen Umsatz von 109,1 Milliarden US-Dollar und einen Gewinnanstieg von 90 Prozent. Sollten die Zahlen deutlich schlechter ausfallen, dürfte sich das entsprechend negativ auf die ohnehin angeschlagene Technologiebranche und den Bitcoin-Kurs auswirken.

In Erwartung der Daten verlor Nvidia am gestrigen Handelstag weitere vier Prozent seines Wertes und notiert mit 156 US-Dollar gut 36 Prozent unter seinem Allzeithoch von vor sechs Wochen und befindet sich auf einem Niveau, welches zuletzt im Juli 2025 erreicht wurde. Außerdem gab der technologielastige Nasdaq zum Wochenstart bereits 2,67 Prozent nach. Und auch der S&P 500 steht am Montagabend fast zwei Prozent im Minus.

Bereits um 14:30 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht das US-Handelsministerium heute zudem die Einzelhandelsumsätze, die Hinweise darauf liefern, wie robust die amerikanische Wirtschaft angesichts der hohen Zinsen ist.