Die Bitcoin-Haltefrist wackelt, Strategy fliegt aus wichtigen Aktienindizes und die Deutsche Bank startet ihre Krypto-Verwahrung. Die wichtigsten News der Woche.

Hoffnung bei der Krypto-Steuer – Schock für Strategy

Hoffnung bei der Krypto-Steuer – Schock für Strategy

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Krypto-Branche steht vor regulatorischen Veränderungen in den USA und Deutschland. â³

Deutsche Bank erweitert ihr Krypto-Angebot mit einem neuen Verwahrdienst. â³

MSCI streicht bekannte Bitcoin-Unternehmen aus wichtigen Aktienindizes. â³

Binance meldet vollständige Rückzahlung nach dem größten Krypto-Hack der Geschichte. â³

Die Krypto-Branche erlebt eine turbulente Woche: In Washington kündigt sich ein härterer Kurs gegenüber Donald Trumps Krypto-Geschäften an. In Deutschland bleibt die Zukunft der steuerfreien Bitcoin-Haltefrist ungewiss, während die Deutsche Bank ihr Krypto-Angebot ausbaut. Gleichzeitig droht Bitcoin-Schwergewichten der Ausschluss aus wichtigen Aktienindizes. Und Binance meldet nach dem größten Krypto-Hack der Geschichte die vollständige Wiederauffüllung der betroffenen Bestände. Die fünf wichtigsten Meldungen im Überblick.

Elizabeth Warren nimmt Trumps Krypto-Geschäfte ins Visier

Nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Midterms soll Elizabeth Warren im Januar 2027 den Vorsitz des Bankenausschusses im US-Senat übernehmen. Die scharfe Krypto-Kritikerin will insbesondere Prognosemärkte wie Polymarket und Kalshi stärker kontrollieren und mögliche Interessenkonflikte rund um Donald Trumps Krypto-Unternehmen World Liberty Financial untersuchen. Im Fokus steht unter anderem eine Beteiligung aus Abu Dhabi über 500 Millionen US-Dollar.

Mehr dazu hier: Krypto-Kritikerin Warren an der Macht: Warum Trump jetzt ins Visier gerät

Deutsche Bank startet Krypto-Verwahrung

Deutschlands größte Bank hat derweil ihren Verwahrdienst für Kryptowährungen gestartet. Seit dem 11. November können institutionelle Kunden und Unternehmen in Europa Bitcoin und Ether über die Deutsche Bank verwahren lassen. Später soll das Angebot auch nach Asien ausgeweitet werden.

Langfristig will das Geldhaus ein reguliertes Ökosystem für Verwahrung, Tokenisierung und die Abwicklung digitaler Vermögenswerte aufbauen. Wer das neue Angebot nutzen kann, lest ihr hier: “Reguliertes Ökosystem”: Deutsche Bank startet Krypto-Verwahrung

MSCI streicht Strategy und Metaplanet aus Aktienindizes

Rückschlag für zwei der bekanntesten Bitcoin-Treasury-Unternehmen: Der Indexanbieter MSCI nimmt Strategy und Metaplanet aus wichtigen Aktienindizes. Hintergrund sind überarbeitete Aufnahmekriterien für Unternehmen mit großen Krypto-Beständen. Die Änderungen greifen zum Handelsschluss am 30. November.

Für die betroffenen Aktien könnte das zusätzlichen Verkaufsdruck bedeuten. Denn Fonds, die MSCI-Indizes nachbilden, müssen ihre Portfolios entsprechend anpassen. Strategy hatte die geplanten Regeln bereits als diskriminierend kritisiert.

Welche Folgen der Ausschluss für Anleger haben könnte, zeigt unser Beitrag: MSCI wirft Bitcoin-Gigant Strategy raus: Was bedeutet das für MSTR-Aktionäre?

Bitcoin-Haltefrist: Abschaffung offenbar verschoben

Können deutsche Krypto-Anleger aufatmen? Ein Medienbericht hatte Hoffnungen geweckt, dass die geplante Abschaffung der steuerfreien Bitcoin-Haltefrist vom Tisch sei. Auf Anfrage von BTC-ECHO stellte das Bundesfinanzministerium jedoch klar, dass sich an den Reformplänen bislang nichts geändert habe.

Eine Umsetzung zum 1. Januar 2027 gilt angesichts des engen parlamentarischen Zeitplans inzwischen als unwahrscheinlich. Der bisherige Entwurf sieht vor, Gewinne aus künftig angeschafften Kryptowährungen unabhängig von der Haltedauer mit 25 Prozent Abgeltungsteuer zu belasten. Vorerst bleibt es dabei: Nach mehr als einem Jahr Haltedauer sind private Krypto-Gewinne weiterhin steuerfrei.

Mehr dazu: Bitcoin-Haltefrist gerettet? “Ich würde mich noch nicht zu früh freuen”

Binance ersetzt 6,3 Milliarden US-Dollar nach Rekord-Hack

Nach dem Rekord-Hack Ende Oktober hat Binance nach eigenen Angaben sämtliche entwendeten Kundenbestände wieder aufgefüllt. Die Krypto-Börse finanzierte den Ausgleich unter anderem aus eigenen Reserven und ihrem Notfallfonds SAFU.

Allerdings steht der unabhängige kryptografische Nachweis für die vollständige Deckung noch aus. Wie die Börse die Milliardenlücke geschlossen hat und welche Fragen noch offen sind, erfahrt ihr hier: Krypto-Börse Binance meldet vollständige Rückzahlung aller Verluste